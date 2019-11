“La Tunisie est aujourd’hui une plateforme et une porte d’entrée s’ouvrant vers les 53 pays africains”, a déclaré Gaël Pineau, directeur et organisateur de la première édition du Salon international de l’aéronautique et de la défense (IADE) qui se tiendra du 04 au 08 mars 2020 à l’aéroport international de Djerba Zarzis.

“Un tel événement ne peut trouver sa réelle dimension que s’il s’adresse au continent africain”, a-t-il ajouté lors d’une conférence de presse organisée à Tunis, mercredi 6 novembre.

Pour Gaël Pineau, ce Salon, qui réunira plus de 250 exposants, une centaine de délégations officielles et plus de 40 mille visiteurs s’étendra sur une superficie de 15 hectares sur la plateforme aéronautique de Djerba.

“Une centaine d’aéronefs et engins non volants des plus grands opérateurs du domaine seront présentés dans des configurations statiques et dynamiques”, a-t-il dit.

Intervenant à cette occasion, Hichem Ben Ahmed, ministre du Transport, a souligné que le Salon international de l’aéronautique et de la défense sera l’occasion pour les acteurs mondiaux de l’aéronautique de partager leurs visions à court, moyen et long termes et discuter des nouvelles perspectives du secteur.

“Ce sera aussi une véritable vitrine de toutes les réussites du pays tant au niveau de l’aviation civile que de l’industrie aéronautique qui mettra en relief les nouveaux acquis dans ces domaines pour renforcer le positionnement de la Tunisie en tant que carrefour des marchés africains et européens”, a-t-il indiqué.

Le ministre a ajouté que le secteur de l’aviation civile en Tunisie constitue une véritable artère pour les échanges commerciaux et les flux touristiques puisqu’il contribue à plus de 53% des arrivées touristiques.

La Tunisie compte, en effet, 9 aéroports internationaux qui ont accueilli plus de 11,7 millions de passagers en 2019 pour une capacité annuelle de 19 millions de passagers, soit une augmentation de 8% par rapport à 2018 et de 5% par rapport à 2010, l’année de référence.

Pour sa part, Slim Feriani, ministre de l’Industrie et des PME, a estimé que l’organisation en Tunisie d’un événement ” Airshow “, le premier du genre en Tunisie, permettra de booster un secteur en plein essor et de promouvoir davantage la destination touristique et le site d’investissement de la Tunisie.

Feriani a signalé que les exportations tunisiennes du secteur de l’aéronautique ont augmenté régulièrement pour passer de 634 MDT en 2012 à 1,5 milliard de dinars par an.

Le chiffre d’affaires des entreprises de services est estimé à plus de 200 MDT et se répartit à raison de 15 MDT en ingénierie, 180 MDT en maintenance et réparation et 13 MDT pour la formation.

” La valeur ajoutée est estimée à 30%, ce qui est assez élevé, comparé à d’autres secteurs et d’autres pays “, a-t-il dit.

Le ministre a ajouté que les investissements du secteur ont connu une hausse régulière avec une estimation d’une enveloppe annuelle moyenne de 40 MDT au cours de ces cinq dernières années.

Le premier noyau des entreprises opérant dans ce secteur comptait une dizaine seulement en 2004 alors qu’elles sont aujourd’hui plus de 80 qui opèrent avec des groupes de renommée internationale.

D’après Feriani, le secteur des composants aéronautiques en Tunisie ne comptait que 1300 emplois en 2004 contre 17 mille actuellement et on estime qu’il pourrait passer à 38 mille à l’horizon de 2030.

” Ceci a fait de la Tunisie l’un des pays du continent africain qui s’affirme comme un acteur de la chaîne de valeur aéronautique mondiale “, a-t-il signalé.

A noter que le Salon IADE a pour vocation de mettre en exergue la vision des nations africaines et de contribuer ainsi à attirer de puissants investisseurs et de réaffirmer la confiance des opérateurs internationaux du secteur pour la Tunisie en sa qualité de plate-forme confirmée pour l’industrie en Afrique, selon l’organisateur de l’événement.