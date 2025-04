L’extension de l’unité de production de “Mecachrome Tunisie”, spécialisée dans la fabrication de composants aéronautiques ET, installée dans la zone industrielle de Mghira à Ben Arous, a été annoncée, mardi, lors d’une cérémonie présidée par la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Fatma Thabet Chiboub.

La ministre a, à cette occasion, souligné l’importance de cette unité qui renforcera le tissu industriel de la région et mis l’accent sur sa capacité à attirer de grandes entreprises internationales, grâce aux compétences dont dispose le secteur des composants aéronautiques.

Elle a réitéré l’engagement du département de l’Industrie à soutenir les industriels dans ce domaine et à poursuivre les efforts pour attirer les investissements étrangers dans les secteurs à haute valeur ajoutée, rappelant les facilités et les incitations accordées pour transformer la zone industrielle de Mghira en un pôle pour l’industrie de composants aéronautiques.

La ministre a, par ailleurs, pris connaissance des composantes de cette unité dont les investissements s’élèvent à environ 5 millions d’euros et qui contribuera à faire passer la capacité de production annuelle d’environ 2,5 millions de pièces à 5 millions de pièces et à créer 600 emplois supplémentaires.

“Mecachrome Tunisie”, installée en Tunisie depuis 2010, est l’une des principales entreprises opérant dans le secteur des composants aéronautiques. Spécialisée en production de masse en Tôlerie Chaudronnerie, elle dispose de 3 ateliers à Fouchana, Sousse et Monastir (Jammal), avec une capacité de production annuelle d’environ 6,500 millions de pièces, ce qui a permis la création d’environ 1200 emplois.

En Tunisie, le secteur des composants aéronautiques compte 85 entreprises industrielles (totalisant 17 000 emplois), dont 43 entreprises sont affiliées au GITAS (Groupement des Industries Tunisiennes Aéronautiques et Spatiales).

L’élaboration d’une charte de compétitivité du secteur à l’horizon 2030 a été récemment lancée en coordination avec le secteur privé et tous les ministères et structures concernés, dans le but d’améliorer les indicateurs du secteur et de soutenir sa position dans les chaînes de valeur mondiales.

Le gouvernorat de Ben Arous comprend 22 zones industrielles réparties sur une superficie de 1065 hectares. L’Agence Foncière Industrielle en a réalisé 9 zones sur une superficie totale d’environ 593 hectares.