La société française spécialisée dans la fabrication de composants et d’équipements aéronautiques « Safran» examine l’éventualité d’étendre ses activités en Tunisie et d’augmenter le taux d’intégration de ses produits, a indiqué le directeur du groupe mondial et chargé des relations internationales de la société, Philippe Errera.

Lors d’une rencontre, tenue, mardi, avec le ministre de l’Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, il a présenté un exposé sur le développement de l’activité de la société en Tunisie, au cours de ces dernières années, ainsi, que ses programmes pour la période à venir, notamment, dans les domaines de la recherche, de l’innovation, de la réduction des émissions de carbone.

Errera, qui effectue une visite de travail en Tunisie, a exprimé sa satisfaction de l’évolution des activités de Safran en Tunisie, soulignant les avantages que la Tunisie dispose, en particulier la qualité de ses ressources humaines et la disponibilité des compétences qualifiées.

De son côté, le ministre de l’Economie a exprimé l’engagement de son département et de ses structures d’investissement et des ministères partenaires à fournir le soutien et l’accompagnement nécessaires à Safran pour concrétiser ses programmes de développement dans les meilleures conditions.

Il a souligné l’importance accordée au secteur de fabrication de composants aéronautiques dans les stratégies nationales d’investissement, rappelant les succès significatifs enregistrés par ce secteur en Tunisie, au cours de ces dernières années.

A savoir que Safran dispose de trois sites de production en Tunisie (Grombalia, Soliman et Dhari) employant environ 3 500 personnes dont 700 ingénieurs. Elle est spécialisée dans la fabrication de nombreux composants et équipements pour avions civils et hélicoptères destinés aux grandes entreprises mondiales du secteur aéronautique.