Les perspectives de développement et de diversification des activités du géant américain de l’aéronautique américain “Boeing” en Tunisie a été au centre d’une rencontre, tenue, jeudi, entre le directeur général de l’Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur (FIPA), Jalel Tebib et Ibrahim Alfarham ainsi que Karim Freund, respectivement Directeur régional du Marketing au sein du département de l’aviation commerciale et directeur de comptes chez le géant Américain Boeing, actuellement en visite dans le pays.

La rencontre a permis également de discuter du support que pourra fournir la FIPA au groupe Américain pour réaliser des investissements en Tunisie.

Lors de cette entrevue tenue au siège de la FIPA, Tebib a mis en avant les atouts compétitifs de la Tunisie dans le secteur aéronautique tout en soulignant que le pays demeure « une destination de choix pour de nouveaux investissements dans le secteur aéronautique ».

Les deux parties ont convenu de poursuivre les discussions dans l’optique d’une coopération dynamique et un partenariat gagnant-gagnant dans le secteur aéronautique en Tunisie.