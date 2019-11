Andrés et Luis Rodriguez, frères cinéastes du Venezuela, sont les hôtes de la Cinémathèque Tunisienne qui rend hommage à l’oeuvre cinématographique de ce duo latin, venu spécialement de Caracas, en cette première semaine du mois de novembre.

La Cinémathèque propose un nouveau cycle de ses projections hebdomadaires qui sera en deux segments, le premier s’intitule “Les Frères Cinéastes” et le second “Le père et le fils face à face”. Ce nouveau programme-hommage est prévu pour la semaine du 5 au 10 novembre 2019, à la salle Tahar Cheriaa, à la Cité de la Culture,

Le duo est déjà présent en Tunisie depuis les JCC. Ces natifs, en 1974, de Caracas sont des réalisateurs, scénaristes, cameraman et photographes spécialisés dans le documentaire et la fiction. Les questions de réinvention sociale liées aux immigrés et les réfugiés en Amérique latine, en Afrique et en Europe sont au cœur de leur oeuvre cinématographique.

Leurs films sont primés dans divers festivals à travers le monde, à l’instar “Un Flash Intérieur” (2019), “Enfant de Sel” (2018), “Favio, l’esthétique de la tendresse” (2015). Leur film “En attendant le Vol” (2013) est une demi-fiction réalisée au Sahara occidental sur le camp de réfugiés sahraoui, en Algérie.

Le démarrage sera mardi, à 18h, avec l’un de leur films le plus primés “Brecha en el silencio” (Breach in the Silence), une production de 2012. André et Luis Rodriguez (90′) proposent un long-métrage de fiction primés dans plus de 20 festivals à travers le Venezuela et dans d’autres festivals étrangers. “Breach in the Silence” avait été nominé pour représenter son pays dans la compétition du meilleur film étranger des Oscars.

La Cinémathèque annonce des films “conçus à quatre mains, à quatre yeux qui regardent dans une seule direction, avec la même caméra”. La venue du Venezuela des frères Rodriguez, est même l’occasion de parler de la gémellité dans la création. Une sélection d’œuvres uniques qui seront présentées en hommage au travail singulier de plusieurs cinéastes. Ce cycle regroupe les plus beaux longs métrages des frères Coen, des frères Taviani, des frères Dardenne, des Frères Nasser.

Parmi les oeuvres au menu, “Lumière, l’Aventure Commence” est un documentaire du français Thierry Frémaux sorti en 2017. Le film est un montage d’une centaine de films tournés par les frères Auguste (1862-1954) et Louis (1862-1948) Lumière, pionniers de la photographie et du cinéma.

La Palestine sera présente à travers le film “Dégradé” (83′), oeuvre des frères jumeaux, Tarzan et Arab Nasser. Ce premier long-métrage du duo originaire de la Bande de Gaza avait été présenté en Compétition officielle Longs-métrages des Journées Cinématographiques de Carthage (JCC) 2015. Sa première mondiale avait eu lieu au Festival de Cannes 2015, en Compétition à la Semaine de la Critique. Le film présenté dans plusieurs festivals et dans les territoires occupées demeure interdit de projection dans la ville natale des réalisateurs.

Dans le segment “Le père et le fils face à face”, le film “Weldi” de Mohamed Ben Attia, une fiction de 104′ sortie en 2018, sera présenté en une séance nocturne (20h30) dédiée aux mardis du cinéma tunisien.

Cette programmation hebdomadaire intervient en une période où la Cinémathèque tunisienne vient d’intégrer la Fédération Internationale des Archives du Film (FIAF), en tant que membre associé.

La Cinémathèque précise que certaines projections seront en version originale sous-titrée en Français (Vostfr) et d’autres en version originale (VO).

Voici le programme détaillé de la Semaine:

Mardi 5 novembre

(18h) : “Brecha En El Silencio” de Andrés Rodriguez et Luis Rodriguez (2012), Venezuela, 90′, (Vostfr)

(20H30) : “Weldi” de Mohamed Attia (2018), Tunisie – Fiction, 104′

Mercredi 6 novembre

(18h) : “Lumière, l’Aventure Commence” de Thierry Frémaux (2016), France – Documentaire, 90′, (VO)

Jeudi 7 novembre

(20h30) : “Fargo” de Joel et Ethan Coen (1996), Royaume-Uni/Etats-Unis – Fiction, 97′, (Vostfr)

Vendredi 8 novembre

(18h) : “Dégradé” de Tarzan et Arab Nasser (2015) Palestine – 83′

Samedi 9 novembre

(18h) : “César Doit Mourir” de Paolo et Vittorio Taviani (2012) Italie – 77′, Vostfr

(20h30) : “Kaos” de Paolo et Vittorio Taviani (1984) Italie – 187′, Vostfr

Dimanche 10 novembre

(15h) : “La Promesse” de Jean-Pierre et Luc Dardenne (1996) Belgique/France – 90′, VO

(18h) : “Rosetta” de Jean-Pierre et Luc Dardenne (1999) Belgique/France, VO