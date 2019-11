ENGIE Afrique annonce que la construction et la mise en service du parc éolien de 262,5 MW à Ras Ghareb, en Égypte, sont achevées 45 jours avant la date prévue. Le parc éolien est maintenant entièrement connecté au réseau et est prêt pour une exploitation commerciale à sa capacité maximale.

La société de projet, Ras Ghareb Wind Energy SAE, appartient à ENGIE (40%) et à ses partenaires de consortium, Toyota Tsusho Corporation / Eurus Energy Holdings Corporation (40%) et Orascom Construction (20%).

Le parc éolien est situé près de Ras Ghareb dans le Golfe de Suez, un site idéal avec un coefficient de production brut de plus de 60%. Un contrat d’achat d’électricité a été signé pour une durée de 20 ans avec le gestionnaire du réseau de transport égyptien, Egyptian Electricity Transmission Company. Le total des coûts d’investissement représente près de 380 millions dollars US.

Ras Ghareb Wind Energy est le premier parc éolien soumis à un contrat de construction-possession-exploitation. Il illustre parfaitement la volonté continue du gouvernement égyptien de renforcer la part des énergies renouvelables dans la politique énergétique avec un objectif de capacité de production d’énergie éolienne de 7 GW d’ici 2022.

Yoven Moorooven, CEO d’ENGIE Afrique, a déclaré: «Il existe un potentiel énorme pour les énergies renouvelables à faible coût en Afrique. Les solutions d’énergie renouvelable d’ENGIE reposent sur la compétitivité, la fiabilité et la sécurité. Ras Ghareb Wind Energy a été développé avec un souci constant de la santé et de la sécurité et est en phase avec l’ambition d’ENGIE dans la transition zéro carbone. Nous nous sommes engagés à appliquer les mêmes normes avec le même succès pour le parc éolien adjacent de 500 MW développé par le même consortium».

Le consortium a organisé un financement de projet sans recours avec la Japanese Bank for International Cooperation (JBIC), en coordination avec Sumitomo Mitsui Banking Corporation et la Société Générale, sous la couverture d’une assurance à l’exportation et à l’investissement nippon (NEXI)…

Avec des références mondiales dans des domaines tels que la gestion des installations, la distribution de gaz, les réseaux froids ou la mobilité verte, ENGIE souhaite également développer ses activités de service et ses solutions énergétiques pour les villes intelligentes en Égypte.

Avec 93% d’activités faibles en CO2, le Groupe se fixe l’objectif de développer 9 GW de capacités renouvelables additionnelles d’ici 2021, et prévoit d’investir près de 2,5 milliards d’euros dans ce secteur.

A propos d’ENGIE Afrique :

ENGIE est le plus grand producteur indépendant d’électricité au monde et l’un des principaux acteurs du gaz naturel et des services énergétiques. Le groupe a plus de 50 ans d’expérience sur le continent africain et a la capacité unique d’implémenter des solutions intégrées tout au long de la chaîne de valeur énergétique, de la production d’électricité centralisée aux solutions hors réseau (systèmes solaires domestiques, mini-réseaux) et aux services énergétiques.

ENGIE Afrique compte plus de 3 000 employés, possède une capacité de production d’électricité de 3,15 GW, en exploitation ou en construction, et occupe une position de leader sur le marché décentralisé de l’énergie fournissant de l’énergie propre à plus de 3 millions de personnes par le biais d’installations solaires domestiques et de micro-réseaux locaux.