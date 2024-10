La plus puissante éolienne offshore flottante du monde, avec une capacité de production de 20 mégawatts, est sortie de la chaîne de production dans la ville de Yancheng, dans la province chinoise du Jiangsu (est), selon le principal constructeur de trains du pays, CRRC Corporation Limited (CRRC).

L’éolienne, développée indépendamment par la Chine, est équipée d’une roue éolienne d’un diamètre de 260 mètres et d’une surface balayée de 53.100 mètres carrés, ce qui correspond environ à la taille de sept terrains de football standard.

Le dispositif peut produire 62 millions de kWh d’électricité par an, soit suffisamment pour alimenter environ 37.000 ménages, tout en économisant 25.000 tonnes de charbon et en réduisant les émissions de dioxyde de carbone de 62.000 tonnes.

Avec sa plate-forme flottante semi-submersible et son système d’amarrage, renforcés par des technologies de contrôle et de détection intelligentes, cette installation étend la portée de l’énergie éolienne dans des eaux plus profondes, garantissant un fonctionnement stable.

“Les éoliennes offshore flottantes sont une tendance technologique clé qui façonne l’avenir du développement de l’énergie éolienne”, a déclaré Wang Dian, directeur général adjoint de CRRC Qi Hang New Energy Technology Co., Ltd.

Cet équipement offre des options personnalisables pour différentes profondeurs d’eau, fournissant ainsi des solutions optimisées pour les ressources éoliennes en eaux profondes.

Le secteur des énergies renouvelables en Chine gagne du terrain car le gouvernement s’efforce d’augmenter la proportion d’électricité produite à partir de combustibles non fossiles dans sa structure énergétique. En 2023, la capacité de production d’énergies renouvelables a dépassé pour la première fois celle de l’énergie thermique pour constituer plus de la moitié de la capacité installée de production d’électricité du pays.