S’appuyant sur la signature, en novembre 2017, d’un protocole de partenariat entre la Bibliothèque nationale de Tunisie (BNT) et le Centre national du cinéma et de l’image (CNCI), la Cinémathèque tunisienne apporte, sur la base de cette complémentarité entre institutions, des solutions concrètes pour garantir, de manière pérenne, la conservation du patrimoine audiovisuel, selon des normes internationales.

A cet effet, un espace consacré à la conservation du film a été aménagé au huitième étage de la Bibliothèque nationale.

D’une superficie de mille cinquante (1050) mètres carrés, ces réserves sont composées de cinq salles de trente trois mètres sur sept pouvant abriter vingt six mille bobines.

Des rayonnages adaptés et un système d’hygrométrie assurant la maîtrise de l’humidité et de la température attendent les films qui y seront stockés. Cet espace désormais fonctionnel, sera inauguré à l’occasion de la trentième session des JCC pour valoriser les promesses tenues et les progrès effectués.

L’existence de ces locaux va bien évidemment stimuler les producteurs, distributeurs, cinéastes et collectionneurs à accorder leur confiance à la Cinémathèque Tunisienne en y déposant leur films avec des garanties protégeant leurs droits.

De même, les archives des laboratoires de Gammarth pourront prendre place, en lieux sûrs, à la Bibliothèque nationale de Tunisie. Pour ce faire, un comité de pilotage a été désigné par le Ministre des Affaires culturelles afin d’établir une méthode de transfert, évitant toute déperdition.

Un laboratoire de la Cinémathèque a été aménagé au niveau moins un de la Bibliothèque Nationale pour identifier et traiter les bobines en effectuant des tests d’acidité permettant de mettre en quarantaine les films atteints par le syndrome de vinaigre.

Il est attendu qu’une série d’équipements notamment une moviola, des enrouleuses, des chariots, viennent renforcer les capacités de cette unité. Il est également prévu qu’un scanner et une essuyeuse soient acquis pour mettre en place le volet de numérisation et de restauration, indispensable pour assurer l’intégralité du processus de sauvegarde.

Il faut enfin souligner que la Bibliothèque nationale de Tunisie, a mis à disposition son logiciel de base de données dont l’extension des champs permet désormais d’introduire des informations spécifiques concernant les supports audiovisuels.

Le vendredi 1er novembre 2019, lors d’une visite guidée, proposée à leur intention, les invités de marque des JCC pourront constater l’effort qu’une équipe de professionnels a fourni pour créer les conditions propices à la préservation de notre mémoire nationale.