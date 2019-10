La Culture comme vecteur de richesse et de dialogue constructif, est une composante essentielle pour la prospérité et le développement de la “Grande Méditerranée”, a souligné, samedi 26 octobre, le fondateur de la Fondazione Mediterraneo, le professeur Michele Capasso, dans son intervention intitulée “2020-2050, La Grande Méditerranée”.

Dans le cadre du 5ème colloque international ” Méditerranée : réalités enjeux et perspectives” où des diplomates et chercheurs tunisiens et étrangers s’interrogent sur la place et les défis actuels de la Méditerranée dans un monde sujet d’une transformation géopolitique continue, Michele Capasso invite à la création d’une Grande Méditerranée englobant les peuples des rives nord et sud et où la culture joue un rôle à la fois unificateur et impulseur de richesse entre les pays.

Face à une période difficile ponctuée par un monde en crise politique, le règne de la médiocrité, une crise économique et un manque d’éthique, la construction de la Grande Méditerranée devient une nécessité pour unifier dans la différence les Etats de cette région par le biais de la culture comme explique Capasso en précisant ” il n’existe pas une culture méditerranéenne: il y en a plusieurs au sein d’une Grande Méditerranée unique”.

Unifiés par une mer commune, Capasso invite les pays de la Grande Méditerranée à sortir des clivages idéologique Nord/Sud en retrouvant leur ancienne “harmonie” constituée autour de “la Méditerranée” en affirmant que ” les civilisations doivent constituer un arc-en-ciel riche en histoire, connaissance, traditions et cultures.”

Rappelant l’importance historique depuis l’antiquité de la mer Méditerranée comme un trait d’union entre le nord européen au sud arabe, Capasso a exposé les raisons de la création de la Fondazione Mediterraneo et son rôle.

La fondation vient répondre à la question du vivre ensemble au delà des différences et pour proposer des solutions aux scissions et aux conflits qui traversent la Méditerranée dans l’époque contemporaine, signale le fondateur de l’organisme en annonçant que la réalisation de la Grande Méditerranée s’inscrit dans le plan d’action (2018-2023) de la fondation.

La Culture, une composante essentielle de la Grande Méditerranée

Afin de consolider le projet de la Grande Méditerranée, la fondation œuvrera au développement et la connexion entre les pays du Moyen-Orient, du Golfe et de la Mer Noire, annonce le professeur dans son allocution.

Cette démarche sera possible à travers la promotion de la la connaissance des réalités identitaires sociales et culturelles qui constituent les pays de la Grande Méditerranée et ceci en développant la coopération intellectuelle et culturelles dans un contexte multidisciplinaires, a réaffirmé Michele Capasso.

Le dialogue interculturel entre les pays permettra à la Méditerranée de redevenir “Maîtresse de son destin”, affirme Capasso et ceci à travers une meilleure compréhension des différences de l’Autre.

Dans ce contexte, la Grande Méditerranée et le Maghreb Arabe sont les éléments principaux pour développer un futur de paix et prospérité mentionne Capasso en indiquant que la création de la Maison du Maghreb Arabe au sein de la fondation depuis 2012 a pour objectif de mettre en place les actions nécessaires pour “l’avenir des relations euro-méditerranéennes entre le Nord et le Sud et pour pouvoir transformer le “Dialogue des Cultures” dans une véritable “alliance des Civilisations”.

Loin du dialogue général et idéologique, le diplomate prône pour un dialogue construit sur la base d’expériences culturelles effectives, car la Culture reste une condition nécessaire “d’une paix véritable et donc d’un développement possible; d’une croissance de société civiles dans un processus de reconnaissance réciproque.

Les conditions de ce dialogue existent au sein de la région de “La grande Méditerranée” parce que selon la même source “les cultures peuvent parvenir à une entente” et même dans un terrain d’une confrontation peuvent permettre de “faire découvrir et faire comprendre l’autre dans sa différence et sa convergence”.

Collaborant avec des régions des organismes et des institutions de 43 pays, la Fondazione Mediterraneo a pour vocation de mettre en avant la culture comme facteur d’économie et de développement par la confrontation et l’interaction entre les cultures de la rive nord et sud de la Méditerranée.

C’est une organisation non lucrative d’utilité sociale (Onlus). En font partie des savants et des savantes de l’aire méditerranéenne, des politiciens d’organismes internationaux, des diplomates engagés en questions méditerranéennes.

La Fondazione est née à Naples en 1994. Jusqu’en 2005, elle portait l’appellation ” Fondazione Laboratorio Mediterraneo “, pour souligner le caractère expérimental de ses activités.

En septembre 2005, elle devint Fondazione Mediterraneo, réseau pour le dialogue entre les sociétés et les cultures.