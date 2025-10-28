L’actualité au Maroc a été marquée par des mouvements économiques (fintech, transport aérien, coopération énergétique), des annonces d’infrastructures liées au Mondial 2030 et un éclairage de Bank Al-Maghrib sur la protection sociale.

Économie – Fintech, tourisme et coopération

Cash Plus vers la Bourse. Le spécialiste des services financiers a finalisé son dossier auprès de l’AMMC en vue d’une IPO. Publication indiquée à 17h10 (modifiée 18h34) le 28/10.

Atlanta–Marrakech inaugurée. Le premier vol direct Delta Air Lines a atterri à Marrakech-Menara dimanche ; les reprises presse locales confirment l’ouverture de la ligne (3 fréquences hebdo prévues).

Qatar–Maroc : investissements énergie/commerces. La Chambre de commerce du Qatar et la FENELEC ont tenu une réunion à Doha pour renforcer les partenariats privés, notamment en renouvelables.

Infrastructures & 2030

Réseau ferré : cap sur l’extension. Le ministre du Transport a réaffirmé l’actualisation du réseau avant 2030 et l’acquisition de 168 trains (dont grande vitesse).

Société & politiques publiques

Protection sociale : 85% couverts, reste à charge élevé. Une étude de Bank Al-Maghrib plaide pour une évaluation plus large des impacts sociaux et macroéconomiques de l’architecture actuelle.