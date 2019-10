Les rendez-vous littéraires sont de retour à la Maison du roman avec une conférence autour de l’oeuvre du romancier japonais, Haruki Murakami, qui aura lieu jeudi 10 octobre 2019, à la bibliothèque Bechir Kheraief au siège de la maison à la Cité de la Culture à Tunis.

Ce nouveau rendez-vous littéraire s’inscrit dans le cadre d’un cycle de conférences intitulé “L’héritage de Cervantès” qui est dédié aux expériences romanesques mondiales, indique la maison du Roman.

La conférence intitulée “Le retour d’Orphée ou l’épreuve de l’abandon dans les mondes fictifs de Haruki Murakami” sera donnée par Adel Khader, universitaire et chercheur tunisien. Ce spécialiste de la littérature romanesque arabe, classique et contemporaine, est l’auteur de plusieurs études publiées dans les revues universitaires et magazines culturels.

Adel Khader reviendra sur l’œuvre de Haruki Murakami considéré comme l’un des écrivains contemporains les plus lus. Cet auteur nippon à succès, est romancier, nouvelliste, essayiste, journaliste et traducteur. Ses livres sont édités à des millions d’exemplaires et traduits dans plus de 50 langues.

Murakami est lauréat d’une douzaine de prix et récompenses littéraires dont le prestigieux Yomiuri Literary Prize, le prix Franz Kafka 2006 et le prix Hans Christian Andersen en 2016. Ce natif du 12 janvier 1949 à Kyoto, a été plusieurs fois pressenti pour le Nobel de la Littérature.