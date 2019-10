A l’occasion de la célébration de 30 ans de la chute du mur de Berlin, l’Ambassade de la République fédérale d’Allemagne en Tunisie organise dès mardi, une installation intitulé “East Side Gallery” autour des fresques murales décorant le mur de Berlin depuis sa chute en 1989.

Visible dans la résidence allemande, à la Soukra (Tunis) à la veille des célébrations de la Fête nationale allemande, l’installation “East Side Gallery” longe l’allée principale de la résidence sur 8,5m, lit-on dans une note de représentation diffusée par la section culturelle de l’Ambassade.

Cette installation rassemble certaines des 106 peintures murales de la East Side Gallery qui avaient été réalisées au lendemain de la réunification allemande par 118 artistes du monde entier sur la face orientale du mur, intouchée du temps de l’Allemagne divisée.

Classée monument historique en 1992, l’East Side Gallery devient la plus grande exposition d’œuvres d’art à ciel ouvert dans le monde. Certains des 106 peintures murales sont devenues des icônes, telles le “Bruderkuss” , “Test The Best” ou encore “Berlyn”. Les œuvres murales du mur de Berlin reflètent le changement, l’euphorie et l’espoir d’un monde meilleur qui régnaient après la chute du mur.

Chaque année, plus de 3 millions de visiteurs du monde entier se déplacent à Berlin pour découvrir les fresques murales, faites par des artistes internationaux de l’art de rue, au lendemain de l’unification de l’Allemagne, des fresques et des graffitis illustrant les valeurs humanistes de la paix et de la lutte contre la guerre et l’injustice.