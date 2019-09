Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme d’appui aux entreprises, le Fonds de Développement et de Diversification des Exportations «TASDIR+» annonce qu’il lance à partir du lundi 23 septembre 2019 son 4ème Appel à candidatures «Lot 04» visant à appuyer les entreprises qui ambitionnent de se développer à l’international et diversifier leurs marchés extérieurs.

Selon les sources officielles du programme, l’appel à candidatures sera étalé une période de 6 semaines et sa clôture est prévue pour le lundi 4 novembre 2019. La direction du programme annonce par ailleurs que la date de sélection des entreprises éligibles est fixée pour le jeudi 5 décembre 2019 à la Maison de l’Exportateur et ce en présence des opérateurs concernés qui seront appelés pour y assister.

TASDIR+ est un Fonds gouvernemental faisant partie du 3ème Programme de Développement des Exportations, sous l’égide du Ministère du Commerce et géré par le Centre de Promotion des Exportations dont le P.D.G du CEPEX en est le Président. Son budget est de 14,45 Millions € pour une période de 5ans dont la date de clôture est prévue pour décembre 2020 avec une possibilité de rallonge pour une année supplémentaire.

Le 4ème Appel à candidatures, lancé sous le thème «La conquête des marchés extérieurs» compte booster davantage les entreprises qui ambitionnent de s’y positionner qu’il s’agisse par un programme d’exportation stratégique d’une durée ne dépassant pas l’année ou bien via l’appui à l’implantation commerciale et logistique des entreprises tunisiennes sur les marchés cibles. Dans ce cas de figure, il s’agit de donner les moyens à l’entreprise pour se rapprocher davantage de leurs clients historiques et d’en gagner de nouveaux.

Les responsables du Fonds rappellent à cet égard que l’objectif global assigné au programme consiste à accompagner au moins 600 entreprises tunisiennes sur les marchés extérieurs dont au moins 70% d’entre-elles devraient les diversifier (accès à de nouveaux marchés).

A la veille du lancement du Lot 04 le Fonds TASDIR+ annonce qu’actuellement 500 Entreprises sont bénéficiaires de son appui pour un montant global engagé de l’ordre de 38 Millions TND et ce en comptant aussi bien l’appui direct accordé aux entreprises que celui dirigé vers les actions transversales structurantes pour développer l’exportation par filières. Plus du cinquième de ces entreprises soit une centaine qui sont dirigées par des femmes.

Par ailleurs, le Fonds TASDIR+ annonce que son programme est classé comme «Programme Pilote » par les autorités gouvernementales et par la Banque Mondiale qui le finance sous forme de prêt. En effet, de pars son mode de gestion numérisé et son mode de sélection aléatoire totalement inédit en Tunisie et dont d’autres Fonds gouvernementaux tel le FOPRODEX en tireraient certainement avantage.

En effet, le Fonds TASDIR+ étant le premier en Tunisie à opter pour l’évaluation rigoureuse de ses résultats. Il s’agit d’une méthode fort contraignante décidée afin de pouvoir évaluer scientifiquement et de la manière la plus efficace possible son impact direct sur les exportations des entreprises. Cette évaluation jamais réalisée en Tunisie nécessite la totale transparence via la méthode de la sélection aléatoire des entreprises candidates et éligibles (Random Selection des entreprises éligibles selon des groupes homogènes prédéfinis).

En terme de performances du programme TASDIR+ et selon les résultats enregistrés successivement en 2017 et 2018 (soit 3 ans après son démarrage), les chiffres ont montré les entreprises appuyées par TASDIR+ ont durant deux années successives réalisé plus de croissance à l’export et elles ont davantage diversifié leurs marchés étrangers que la moyenne nationale. Objectif du programme ainsi atteint.

En termes de nouveautés et tenant compte de son processus d’amélioration continu adopté depuis un moment, le Fonds TASDIR+ a apporté certaines modifications pour son 4ème Appel à Candidatures par rapport au précédent. En effet et tenant compte des expériences vécues et de l’intérêt des entreprises, le présent appel apportera davantage de souplesses sans pour autant mettre en péril les fondamentaux du programme. Ainsi et pour la prochaine étape, le Fonds TASDIR+ a notamment apporté les changements suivants tous en faveur des entreprises :

– Plus d’entreprises sélectionnées soit 66% pour les secteurs industries, TIC et Services au lieu de 50%. Le secteur agro gardant le même taux de 66%.

– Plus de liberté accordée aux entreprises dans la mise en œuvre et l’exécution de leurs Business Plans.

– Le seul critère d’éligibilité instauré pour les secteurs industrie, TIC et services a été davantage allégé. Les critères avantageux déjà octroyés au secteur Agri-Agro et aux jeunes entreprises ont été maintenus

– Plus de flexibilité et plus d’options données aux entreprises qui voudraient changer leurs programmes d’actions sur les marchés.

– Plus de souplesse et de liberté en matière de revue à la hausse des budgets octroyés aux actions au sein des Business Plans.

Il est utile de préciser que l’appui aux entreprises consiste à les coacher techniquement suite à leurs demandes pour finaliser un Business Plan à l’export ou pour l’implantation à l’étranger sur au plus 3 marchés. Le programme accorde également un appui financier à fonds perdu à hauteur de 50% du coût du Business Plan proposé par l’entreprise mais avec un plafond de remboursement ne dépassant pas les 150 000 TND. L’appui peut se focaliser sur des actions promotionnelles/commerciales ou bien orientés vers le développement du produits/service de l’entreprise ou bien pour le développement stratégique de l’entreprise (création d’une cellule export par exemple) ou son implantation à l’étranger.

Durant la période des 6 semaines de l’appel à candidatures, le Fonds TASDIR+ compte initier un programme de communication ambitieux via les médias, Internet et les réseaux sociaux mais aussi et surtout à travers un programme de rapprochement et de rencontres directes avec les entreprises avec des déplacements vers une grande partie des régions de la Tunisie.