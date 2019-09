La Tunisie prendra la présidence du Congrès sur l’archéologie et le patrimoine culturel du Monde arabe

La ville de Sousse abritera la 24ème édition du Congrès sur l’archéologie et le patrimoine culturel du monde arabe, prévue les 19 et 20 septembre 2019, sous le thème “le rôle de la société civile dans la protection du patrimoine culturel”.

Le ministère des Affaires culturelles indique dans un communiqué qu’au cours de cet événement la Tunisie prendra la présidence du Congrès sur l’archéologie et le patrimoine culturel du monde arabe, en remplacement du Royaume Hachémite de Jordanie.

Le nom du nouveau président ainsi que le bureau permanent du 25e Congrès seront également dévoilés, lit-on dans le programme détaillé du Congrès.

Cet événement, qui s’inscrit dans le cadre de la manifestation Tunis – Capitale de la culture islamique 2019, pour la région arabe, est organisé par le ministère des Affaires culturelles en partenariat avec l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les Sciences (Alesco).

Il se tiendra sous la présidence de Mohamed Zine Elabidine, ministre tunisien des Affaires culturelles, et de Mohamed Ould Omar, directeur général de l’Alesco en présence de représentants d’institutions et organisations régionales et internationales (Ligue arabe, Organisation islamique pour l’Education, les Sciences et la Culture, Organisation des Nations unies pour l’Education, la Sciences et la Culture).

Le Congrès est une plateforme qui vise à instaurer le dialogue et l’échange d’expériences fructueux entre spécialistes arabes de l’archéologie et du patrimoine culturel autour des questions en lien avec le patrimoine culturel dans la région.

Ce nouveau rendez-vous devrait aussi permettre de présenter les différentes études et visions à l’échelle internationale afin d’épauler les efforts des pays arabes et de promouvoir la coordination entre eux.

Le but est de préserver le patrimoine culturel de la région et de mettre en place une base de données contenant les divers objets et monuments historiques et archéologiques de chaque pays.

Le Congrès de Sousse se tiendra dans la continuité des objectifs tracés pour ce Congrès en général pour davantage de discussions autour du rôle de la société civile et son efficacité à réaliser un développement durable en la matière.

Les participants examineront également l’état des lieux du patrimoine dans la ville d’El Qods Occupée et toute la Palestine ainsi que le bilan de la participation arabe à la 43e session du Comité du patrimoine mondial organisé du 30 juin au 10 juillet 2019 à Bakou en Azerbaïdjan.