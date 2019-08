Le président de l’Association pour la promotion de la coopération et de l’amitié entre la France et la Tunisie, Rayed Chaibi, affirme avoir adressé un courrier officiel au président Emmanuel Macron dans lequel il propose de baptiser l’Université franco-tunisienne pour l’Afrique et la Méditerranée (UFTAM), le nom du président défunt Béji Caid Essebsi.

Cette initiative rendra hommage à cet “homme d’Etat, doyen des chefs d’Etat africains, promoteur de la paix dans le bassin méditerranéen, diplomate chevronné, qui était pour l’unité de l’Afrique et du monde arabe pour promouvoir la paix et le dialogue”, selon un extrait du texte du courrier.

L’initiative de la création de l’UFTAM qui formera des générations tunisiennes, africaines et méditerranéenne pour le développement du continent africain face aux enjeux majeurs de notre époque, a été décidée lors de la visite du président français en Tunisie en février 2018 et figure parmi les accords de coopération conclus entre la Tunisie et la France.

Il convient de rappeler que l’UFTAM ouvre ses portes en octobre prochain.

Cette université sera ouverte à l’international dans la mesure où elle attirera les étudiants africains et propose des formations multidisciplinaires touchant divers domaines très demandés dans le monde comme l’intelligence artificielle ou le big data.

Elle sera au service de l’employabilité des jeunes étudiants tunisiens et délivrera des diplômes reconnus à l’échelle internationale.