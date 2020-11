La création de l’université tuniso-française pour l’Afrique et la méditerranée dans le cadre d’un partenariat entre la Tunisie et la france basé sur les principes de l’innovation et de l’ouverture à l’échelle internationale ont été les principaux thèmes abordés lors d’une rencontre, hier mercredi, entre la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Olfa Ben Ouda Essid et l’Ambassadeur de France à Tunis, André Barrin.

Selon un communiqué publié jeudi par le ministère de l’enseignement supérieur, la réunion a permis de passer en revue l’état d’avancement du projet de partenariat entre les instituts supérieurs d’études technologiques et les instituts universitaires françaises des technologies (IUT) ainsi que le projet de réalisation de l’école nationale des ingénieurs de Bizerte, financés dans le cadre d’une coopération avec l’agence française de développement.

La ministre de l’enseignement supérieur et l’ambassadeur de France à Tunis ont exprimé leur disposition à promouvoir la coopération dans les domaines d’études d’ingéniorat et à renforcer les programmes de recherche.