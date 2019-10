L’Université franco-tunisienne pour l’Afrique et la Méditerranée (UFTAM) a officiellement ouvert ses portes, vendredi 4 octobre dans la région d’El Mourouj dans le gouvernorat de Ben Arous, pour accueillir des étudiants tunisiens, français et du contient africain, poursuivant leurs études de master dans plusieurs spécialités.

Lors de la cérémonie d’inauguration, qui a connu la présence de la ministre française de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Frédérique Vidal, des ambassadeurs africains, et l’ambassadeur français à Tunis, le ministre tunisien de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Slim Khalbous, a déclaré que “cette université à dimension internationale se fonde sur la distinction et l’innovation pédagogique”.

Le ministre a ajouté que l’UFTAM est l’incarnation de la coopération séculaire franco-tunisienne basée sur le respect de la langue et de la culture française en prenant en compte les dimensions sociales spécifiques des deux pays, soulignant qu’elle constituera un élément de base dans la formation des jeunes francophones aux sciences humaines et sociales, aux technologies de la communication modernes ainsi qu’à d’autres spécialités.

Pour sa part, Frédérique Vidal a loué les efforts des présidents des universités tunisiennes et françaises qui, a-t-elle dit, ont œuvré à la réalisation de ce rêve à travers l’identification des programmes à adopter en vue de former des compétences capables de s’intégrer directement dans le marché du travail et d’apporter un plus sur le plan académique”.

S’exprimant tour à tour lors de la cérémonie d’ouverture, un certain nombre de présidents d’universités, de chercheurs, d’universitaires et de responsables d’institutions, ont insisté sur l’importance de la coopération dans le domaine universitaire et de la recherche, ainsi que sur la nécessité de l’ouverture de nouvelles perspectives pour les étudiants, les chercheurs et les industriels sur le plan africain et européen.