Frédérique Vidal, ministre française de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, effectuera une visite de travail en Tunisie, les 3 et 4 octobre, afin de lancer officiellement l’Université franco-tunisienne pour l’Afrique et la Méditerranée (UFTAM). Et ce sera aux côtés de Slim Khalbous, ministre tunisien de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

C’est ce que nous apprend un communiqué de l’ambassade de France à Tunis, qui rappelle que L’Université franco-tunisienne pour l’Afrique et la Méditerranée ouvre ses portes à la rentrée 2019 pour offrir à des étudiants d’Afrique sub-saharienne autant qu’à des étudiants tunisiens, français ou méditerranéens un panel de formations d’excellence co-construites par de très grandes universités publiques françaises et tunisiennes.

Annoncée conjointement par la Tunisie et la France lors de la visite officielle du président Macron à Tunis en janvier 2018, l’UFTAM illustre la volonté des deux pays de constituer en Tunisie un hub régional d’enseignement supérieur, pour former les futures générations d’entrepreneurs, de cadres supérieurs et de salariés dont l’Afrique et l’espace méditerranéen ont besoin, explique le communiqué de l’ambassade.