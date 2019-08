Salma Elloumi, parti El Amal, a déclaré à l’issue du dépôt de sa candidature à l’élection présidentielle, que le dossier de la sécurité nationale constituait sa priorité absolue “pour achever le travail du président Beji Caid Essebsi”, si elle serait élue.

Elle a ajouté qu’elle travaillerait qu’elle travaillerait pour représenter les différents groupes sociaux, en particulier les femmes tunisiennes “qui sont actives dans le pays et oeuvrent dans tous les domaines”.

Salma Elloumi, qui appartenait au parti Nidaa Tounes et occupait un portefeuille ministériel après les élections de 2014 dans les gouvernements de Habib Essid et de Youssef Chahed, a ajouté qu’elle travaillerait à divers niveaux économiques, sociaux et militaires en cas d’élection à la magistrature suprême.

Elle a indiqué avoir présenté sa candidature après avoir recueilli 12 recommandations de députés du parti Amal, affirmant que 20 députés avaient rejoint son parti.