L’Université Franco-Tunisienne pour l’Afrique et la Méditerranée (UFTAM) ouvre ses portes le 1er octobre 2019. Implantée à El Mourouj, en Tunisie, elle a été fondée par les plus grandes universités françaises et tunisiennes.

Soutenue par l’écosystème local de l’innovation, l’UFTAM est une université internationale innovante sélective qui associe des enseignants chercheurs à la pointe de la recherche et de l’innovation aux meilleurs intervenants professionnels pour former les futures générations d’ingénieurs, d’entrepreneurs, de cadres supérieurs de l’espace méditerranéen et africain. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 septembre 2019.

L’Université Franco-Tunisienne pour l’Afrique et la Méditerranée (UFTAM) ouvre ses portes à la rentrée 2019 pour offrir à des étudiants de l’Afrique Sub-saharienne autant qu’à des étudiants tunisiens, français ou méditerranéens un panel de formations d’excellence co-construites par de très grandes universités publiques françaises et tunisiennes. Annoncée conjointement par la Tunisie et la France lors de la visite officielle du Président Macron à Tunis en janvier 2018, l’UFTAM illustre la volonté des deux pays de constituer en Tunisie un hub régionald’enseignement supérieur, pour former les futures générations d’entrepreneurs et de cadres supérieurs et de salariés dont l’Afrique et l’espace méditerranéen ont besoin.

Assurés par des enseignants-chercheurs français et tunisiens et par des professionnels de haut niveau, les formations offertes par l’UFTAM visent l’employabilité immédiate des diplômés : ils pourront faire valoir auprès des entreprises tunisiennes, africaines et françaises leur diplôme de l’UFTAM ainsi que les diplômes français et tunisiens délivrés par les établissements partenaires des formations. Certains cursus sont également ouverts aux salariés ou aux personnes en reprise d’études, leur permettant de redynamiser leur vie professionnelle. L’UFTAM vise enfin à permettre le développement d’une recherche orientée vers les grands défis sociétaux et les objectifs de développement durable.

Fondée sur l’interdisciplinarité entre sciences humaines et sociales et sciences pour l’ingénieur, l’UFTAM propose dès la rentrée 2019 des diplômes de master en « Expertise économique des politiques et projets de développement » (Paris 1 Panthéon Sorbonne / IHEC), en « Gestion de l’environnement et métiers de l’eau » (Aix-Marseille université / FST / ISSBAT), en « Sciences des données et nouveaux métiers du numérique » (ENSTA Paris Tech / ENIT / SUPCOM) et en « Formation de formateurs en génie informatique, traitement du signal, automatique, énergie, électronique et télécom » (ENS Paris Saclay / IPEST / ENSIT).

A ces programmes de master s’ajoute une offre certifiante (universités Côte d’Azur / Tunis El Manar / Carthage) en ingénierie de projets euro-méditerranéens ainsi qu’une formation aux soft skills et à l’entrepreneuriat, qui sont aujourd’hui des compétences indispensables pour une insertion et une évolution réussie sur le marché de l’emploi.

Rassemblant des étudiants de plusieurs nationalités sur un campus installé à 20 minutes du centre de Tunis, l’UFTAM permettra la constitution progressive d’un groupe d’alumni mobilisés autour du développement économique et social de l’Afrique et de sa capacité à relever les défis du monde de demain.

Les inscriptions sont ouvertes sur le site de l’UFTAM jusqu’au 15 septembre 2019.