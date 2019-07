Concevoir, écrire et réaliser un film documentaire de création, c’est est le thème de l’appel à candidatures lancé par l’Association Cinéma Documentaire Tunisien. Le dernier délai pour l’inscription en ligne (http://documedtunis.com/inscription-a-la-formation/) pour la résidence de formation documentaire qui se tiendra du 23 au 26 octobre 2019 à la Maison de la culture maghrébine Ibn Khaldoun, est fixé pour le 19 septembre 2019.

Le programme de cette résidence portera sur plusieurs thématiques dont “Le documentaire, ses principes et ses genres”, “Les notions de temps et de points de vues”…ainsi que sur le travail de réflexion et d’analyse sur chacun des projets des candidats appelés à choisir des thématiques du documentaire, des axes de travail, du fil conducteur, de(s) personnage(s), des lieux de tournage.

Il s’agit également d’entreprendre un travail de recherche et de documentation avec une lecture et un visionnage de films liés au thème et aux enjeux formels du projet accompagnés d’exercices filmiques pratiques suivis d’analyse collective des travaux avant la phase de la réalisation d’un petit objet filmique.

La formation s’adresse à des auteurs-réalisateurs débutants ou confirmés, autodidactes ou en formation dans une école de cinéma, à des étudiants en sciences sociales et à tout professionnel de l’audiovisuel ayant un projet d’écriture documentaire.

Les projets qui seront retenus sont en priorité les documentaires de création, en tant que lieu d’expression de nouvelles formes narratives et visuelles, de par le regard singulier sur la vie et sur le monde qu’ils développent et les thématiques qu’ils abordent, mais aussi par leur écriture interrogeant les représentations du réel.

Fondatrice et organisatrice du Festival DocuMed -Regards Documentaires Méditerranéen à Tunis-, l’Association Cinéma Documentaire Tunisien vise à permettre au cinéma documentaire de création, en tant que forme d’interrogation sur le monde, les humains et sur l’art, de participer aux débats sur les idées, les savoirs, les représentations et les imaginaires.

Elle s’est fixée également d’autres objectifs : organiser des actions de promotion, de programmation, de projection, et d’accompagnement de films documentaires à caractère anthropologique, sociologique, environnementaux et citoyens où le cinéma documentaire tunisien se mêle aux œuvres issues d’autres pays et cultures.

L’association offre des occasions de participation à la constitution et au renforcement du réseau professionnel du cinéma documentaire de création, à la création d’espaces de rencontre pour la réflexion, le débat et l’échanges d’expérience entre réalisateurs, techniciens, producteurs, diffuseurs, exploitants de salles, enseignants, journalistes et cinéphiles, etc autour de thématiques particulières et des enjeux esthétiques, culturels et économiques du cinéma documentaire.

L’organisation de résidences, d’ateliers et de Master Class autour du cinéma documentaire (les théories, les genres esthétiques les pratiques, l’histoire, les métiers et les techniques) sont également parmi ses prérogatives.

Contribuer à l’éducation à l’image et au développement d’activités audiovisuelles dans le but de faire réfléchir sur le sens des images et de leur fabrication auprès des publics essentiellement jeunes, encourager le public pour le genre cinématographique documentaire et permettre au plus grand nombre de tunisiens d’accéder à une connaissance théorique et pratique de la création documentaire sont parmi les objectifs qu’elle s’est fixée en vue de diffuser l’information autour du film documentaire tunisien en direction des professionnels et de l’ensemble des institutions scolaires et universitaires et les réseaux de la formation et de l’animation socioculturelle.