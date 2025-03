La salle le Rio accueille dans la soirée du 26 mars 2025 la projection-débat du film “Communions” du programme documentaire “Itinérances” écrit par Ali Saidane et réalisé par Khaled Barsaoui. Le film suit à la trace, les éléments qui ont participé d’une façon ou d’une autre à façonner une image de soi à partir de l’ensemble des expressions populaires traditionnelles qui ont contribué, générations après générations, à la formation de cette mosaïque multicolore de mélodies, de chants, de danses, de rythmes et de rituels sacrés et Profanes.

Produit par West Side Movies, avec le soutien notamment du Centre National du Cinéma et de l’Image (CNCI), du Fonds d’Encouragement à la création littéraire et artistique et en partenariat avec le Centre des Musiques Arabes et Méditerranéennes (CMAM, Ennejma Ezzahra), le projet “Rehlet el wijden” est un programme de films et de séries documentaires conçus pour le cinéma et la télévision entamé avec Ali Saidane, depuis 2003.

Ce projet a été lancé dans le but de collecter les expressions poétiques et musicales populaires traditionnelles des différentes régions du pays afin de préserver et valoriser le patrimoine culturel. “Communions” est le premier film de la série documentaire, de 70 minutes, sur les expressions musicales soufies.