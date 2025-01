Dans le cadre du projet “Green Docs”, Doc House a programmé, le jeudi 9 janvier 2025 à 19h00, au Ciné Madart-Carthage, la projection en avant-première de six courts métrages documentaires sur le thème de l’environnement.

Les films sélectionnés mettent en lumière des récits puissants autour des enjeux environnementaux actuels en Tunisie, portés par de jeunes talents émergents du documentaire.

Les cinéphiles et amateurs de documentaires auront ainsi l’occasion de découvrir “MERdum” de Hazar Abbassi, lauréate du Prix du talent prometteur lors de la 37ème édition du Festival international du film amateur de Kélibia (FIFAK) pour son documentaire “Brin de Folia”. Egalement au programme, “Art of the Earth” de Mirvet Kammoun, auteure, universitaire et réalisatrice, qui a reçu le prix du public lors de la 16ème édition du Festival international du film oriental de Genève (FIFOG, 2021) pour son film “Poussières d’Etoiles”.

Le public pourra aussi découvrir “Cicatrice” du réalisateur Abdallah Yahia, récemment récompensé par le Tanit de bronze des Journées Cinématographiques de Carthage (JCC 2024) pour son long métrage documentaire “Matula”, ainsi que “The Water Man” de Haythem Mghirbi, monteur, réalisateur et photographe, distingué par une mention spéciale du jury lors de la 5ème édition du Festival international du cinéma d’Al-Qods en 2020 pour son court documentaire “Anna Hout”.

Seront également projetés “A Destiny with Exile” de Houcem Slouli et “Archipelle” de Rami Jarboui, lauréat du Grand Prix International 2017 au Mobile Film Festival à Paris pour son court métrage “Soupe”.