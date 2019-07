Boris Johnson a été élu, mardi 23 juillet 2019, nouveau Premier ministre du Royaume-Uni, en remplacement de Theresa May.

BoJo comme le surnomment les conservateurs, Johnson sera le nouveau locataire de 10 Downing Street, à partir de mercredi 24 juillet.

L’ancien maire de Londres a promis aux conservateurs de réussir là où a échoué la Première ministre sortante, Mme May: sortir le Royaume-Uni de l’Europe, et ce au plus tard le 31 octobre.

Il sera investi dès ce mercredi 24 juillet. Mais sa tâche risque d’être compliquée en ce sens qu’il fait face à un problème cornélien: quitter l’Union européenne sans accord (No deal) avec un risque d’éclatement du Royaume (Irlande, Ecosse) mais tenir ses promesses, ou renégocier l’accord obtenu par May (les Européens ne veulent pas en entendre parler), dans ce cas torde le cou à ses promesses.

Affaire à suivre.