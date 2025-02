Des responsables de l’institution de financement du développement du gouvernement britannique « British International Investement », ont exprimé, lors d’une rencontre tenue avec le Secrétaire d’État auprès de la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie chargé de la Transition énergétique, Wael Chouchane l’intérêt de participer au financement de projets de production d’électricité à partir des énergies renouvelables dans le cadre de systèmes de concessions et de licences, ainsi que de l’autoproduction.

Chouchane s’est rendu dans la capitale britannique, Londres pour discuter de la mise en œuvre de mémorandum d’entente signé, le 7 juin 2022, entre la Tunisie et le Royaume-Uni, dans le secteur des énergies renouvelables, selon un communiqué publié par le ministère de l’Industrie.

De son côté, le ministre d’État britannique à la sécurité énergétique et à la neutralité carbone, Lord Hunt of Kings Heath OBE a exprimé, à cette occasion, l’engagement de son pays à accompagner la Tunisie dans la diversification de ses sources d’énergie en s’appuyant sur les énergies propres, tout en apportant l’appui technique et technologique nécessaire pour la mise en œuvre des projets dans le secteur des énergies renouvelables, qui est une priorité pour les deux pays.

Et d’ajouter l’ouverture de son pays à de nouvelles approches de partenariat et de coopération.

Le Secrétaire d’État chargé de la Transition énergétique, a eu également des échanges avec plusieurs responsables, notamment, de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), pour explorer les projets financés par la banque ainsi que les projets futurs essentiellement, les nouveaux projets d’énergie solaire photovoltaïque et éolienne, inscrits dans le programme national tunisien de production d’électricité renouvelable d’une capacité de 1700 MW dans la prochaine période.