Le Ministre de la Santé Britannique Limogé pour des Messages WhatsApp Inappropriés

LONDRES, 9 févr (TAP) – Le ministre de la Santé britannique a été limogé samedi par le Premier ministre Keir Starmer et suspendu du parti travailliste au pouvoir en raison de messages WhatsApp qui, selon le ministre, étaient “gravement mal placés”, ont rapporté les médias.

Andrew Gwynne, qui était ministre de la Santé, s’est excusé à la suite d’un article du Mail on Sunday selon lequel il avait envoyé des messages WhatsApp insultant des électeurs et d’autres membres du Parlement.

“Je regrette profondément mes propos maladroits et je m’excuse pour toute offense que j’ai pu causer”, a-t-il déclaré. “Je comprends parfaitement les décisions prises par le Premier ministre et le parti et, bien que très triste d’avoir été suspendu, je les soutiendrai de toutes les manières possibles”.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré que Starmer était déterminé à maintenir des normes de conduite élevées dans la fonction publique.

“Il n’hésitera pas à prendre des mesures contre tout ministre qui ne respecte pas ces normes, comme il l’a fait dans ce cas”, a déclaré le porte-parole.