La visite de travail du secrétaire d’État britannique aux Affaires étrangères, au Commonwealth et au Développement, David Lammy, en Tunisie vendredi, a mis en exergue la profondeur des relations tuniso-britanniques, avec des discussions axées sur la coopération dans divers domaines, notamment la migration, la sécurité, le commerce, l’investissement, l’énergie, le changement climatique et l’éducation, a déclaré l’ambassadeur du Royaume-Uni Tunis Roderick Drummond.

L’ambassadeur a fourni vendredi soir un compte rendu détaillé des principaux sujets abordés à l’issue des entretiens que le chef de la diplomatie britannique a eu avec le président de la République Kaïs Saïed, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, et le ministre de l’Intérieur, Khaled Nouri.

Relations bilatérales et coopération

Les discussions avec le président de la République Kais Saied ont porté sur la coopération, notamment dans le domaine de la migration, la sécurité, le commerce, l’investissement, l’énergie, le changement climatique et l’éducation.

L’entrevue a, également, porté sur l’échange de visites entre responsables tunisiens et britanniques et la participation de la Tunisie au Processus de Rome, une initiative internationale axée sur la migration.

Le diplomate britannique a ajouté que la rencontre avec le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti, a permis d’approfondir ces discussions et de se projeter sur la tenue, en mai prochain à Tunis, du Conseil d’association tuniso-britannique.

Sur le plan économique, le Royaume-Uni et la Tunisie continuent d’explorer les moyens d’améliorer leurs relations commerciales, a-t-il soutenu. Il a affirmé l’engagement de son pays à soutenir le développement économique en Tunisie. L’enjeu à long terme est d’encourager l’investissement qui constitue un pilier majeur de progrès pour la Tunisie, a-t-il souligné.

Sécurité et migration

La coopération en matière de migration et de sécurité a occupé une place centrale dans les discussions avec le ministre de l’Intérieur, Khaled Nouri. Le Royaume-Uni a réaffirmé son soutien à la Garde maritime nationale tunisienne dans ses efforts pour gérer les flux migratoires et répondre aux urgences en mer.

“La réunion a inclus une présentation des techniques utilisées pour repérer les embarcations dans l’obscurité, ainsi que des défis liés à l’interception des navires refusant de se conformer aux ordres et aux sauvetages de bateaux en détresse”, a expliqué l’ambassadeur en passant en revue la nature de l’assistance britannique aux unités d’interventions tunisiennes.

Sur un autre plan, l’ambassadeur a mis en évidence, l’importance des efforts conjoints dans la lutte contre les réseaux de la traite des humains. “Nous sommes convenus de travailler dur et ensemble pour mettre fin à l’exploitation des migrants par les réseaux de passeurs.”

Et d’ajouter qu’au-delà des mesures de sécurité, le Royaume-Uni investit dans des stratégies préventives pour réduire la migration irrégulière.

D’ailleurs, le Royaume-Uni continue de collaborer étroitement avec des partenaires internationaux tels que l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) pour faire face aux défis migratoires de manière efficace.

“En matière de migration, nous devons nous intéresser à la création d’emplois. Nous avons mis en place des programmes à court terme pour aider les personnes, migrants potentiels ou ayant déja tenté la migration, en leur redonnant espoir à travers des formations qualifiantes leur permettant de s’intégrer dans la vie économique.”

Tourisme et développement

Le partenariat entre le Royaume-Uni et la Tunisie s’étend également au tourisme et au développement durable. L’ambassadeur a souligné, dans ce sens, la reprise du tourisme britannique en Tunisie qui connait une nouvelle dynamique; plus de 300 000 Britanniques visitent la Tunisie chaque année. Avec l’augmentation des vols prévus l’an prochain, ce chiffre pourrait atteindre 400 000, a-t-il soutenu..

Il a mis en avant la nécessité, pour la Tunisie, de s’orienter vers un tourisme à plus forte valeur ajoutée, en investissant davantage dans l’éco-tourisme et les circuits historiques, des créneaux capables de générer de nouvelles sources de revenu et de créer des emplois plus stables et valorisants.”

Moyen-Orient

L’ambassadeur a indiqué que les discussions ont également porté sur les préoccupations géopolitiques partagées, notamment la situation en Palestine. Il a insisté sur la position du Royaume-Uni concernant l’aide humanitaire à Gaza, soulignant la nécessité “d’intensifier les efforts pour acheminer l’aide humanitaire à Gaza et de mettre un terme définitif à la violence, y compris en Cisjordanie.”

Il a également mis en avant la nécessité d'”établir un processus de paix menant à une solution à deux États.”

Le diplomate a tenu à rappeler, dans la foulée, que le gouvernement britannique a cessé de fournir des armes aux autorités d’occupation il y a six mois, après l’arrivée du nouveau gouvernement.

“Nous avons clairement affirmé notre respect total des décisions de la Cour pénale internationale (CPI) et de la Cour internationale de justice (CIJ), et nous avons imposé des sanctions contre certaines figures responsables d’exactions en Cisjordanie”, a-t-il conclu.