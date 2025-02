Le secrétaire d’État chargé de la transition énergétique, Wael Chouchen, a discuté avec Lord David Cameron, président du conseil municipal d’Aberdeen en Ecosse, des opportunités d’investissement conjoint dans les énergies renouvelables en se basant sur l’échange d’expertise et de technologie, ainsi que l’exploitation des ressources énergétiques disponibles en Tunisie.

Au cours de la visite de travail qu’il effectue au Royaume-Uni, les 25 et 26 février 2025, les deux parties ont souligné la nécessité de nouer de nouveaux partenariats dans les domaines de la recherche et du développement technologique et industriel.

Selon un communiqué publié jeudi par le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, le secrétaire d’Etat s’est enquis de la technologie de pointe utilisée dans certain nombre d’entreprises installées dans la région à l’instar de “Simens Energy”, “Wood plc”, “Net Zero Technology Center”, “ORE Catapult” et “Norco” afin de profiter de l’expérience britannique dans le secteur de l’Energie.

Le secrétaire d’Etat a pris connaissance d’un certain nombre d’installations énergétiques maritimes telles que le port d’Aberdeen, qui compte un nombre important d’entreprises actives dans le secteur de l’énergie et des énergies renouvelables, ainsi que les services les plus importants du port, surtout ceux qui sont liés à l’évolution des expériences dans l’utilisation des énergies renouvelables telles que l’énergie éolienne.

.

Chouchen a visité le Centre de valorisation de l’énergie des déchets à Aberdeen afin de s’enquérir de l’expérience britannique dans ce domaine et de discuter du renforcement de la coopération bilatérale en matière de valorisation et de transformation des déchets en énergie propre.