Dans son dernier Stock Guide de 14 valeurs de la bourse de Tunis, BMCE Capital estime que la BIAT a réussi en 2018 à confirmer sa position de leader du secteur en affichant un portefeuille d’actifs de bonne qualité (un ratio CDL de 5,5% en 2018 contre 7,4% en 2014) et des ratios prudentiels conformes à la réglementation. La Banque devrait poursuivre, en 2019 la consolidation de ses performances à travers notamment une amélioration de sa collecte et de sa distribution de crédits.

Au 31/03/2019 la part de marché de la BIAT est de 18,5% en matière de collecte de dépôts et de 16,2% en termes de distribution, la BIAT maintient son positionnement de leader grâce à la poursuite du renforcement de ses fondamentaux et à sa bonne Gouvernance. A ce titre, BIAT a reçu récemment la récompense de « Meilleure gouvernance bancaire en Tunisie » décernée par le magazine Capital Finance International et a également été doublement primée « Meilleure banque en Tunisie » pour la 3ème année consécutive par deux magazines internationaux de renom.

FORCES

– Présence sur tous les métiers de la Banque, de l’assurance et des services financiers lui permettant une diversification de ses activités ;

– Leader dans les métiers de Banque classique ;

– Un vaste réseau (204 agences en 2018) et une représentation à Tripoli -Libye ;

– Un portefeuille de crédit diversifié ;

– Structure favorable des dépôts privilégiant les ressources faiblement rémunérées (le coût des dépôts le moins élevé du secteur soit 3,7% au 31/12/2018) ;

– Une bonne maîtrise des charges se traduisant par un coefficient d’exploitation de 46,6% au 31/12/2018 ;

– Rentabilité importante (RoE de 21,2% à fin 2018).

FAIBLESSES

– Présence focalisée sur la Tunisie avec un faible potentiel de croissance économique ;

– Faible captation des transferts des tunisiens résidents à l’étranger ;

– Légère dégradation du coefficient d’exploitation en 2018 compte tenu d’une cotisation au fonds de garantie des dépôts bancaires.

OPPORTUNITÉS

– Opportunité de développement de la finance islamique ;

– Signature d’une convention de partenariat avec la BSIC et le Groupe BOA, permettant à la Banque d’accompagner le développement de sa clientèle en Afrique ;

– Potentiel de digitalisation du secteur bancaire tunisien avec le lancement du paiement sans contact

MENACES

– Croissance économique molle du pays ;

– Une liquidité serrée poussant à une concurrence rude entre les Banques ;

– Internationalisation des Banques non favorisée par la Banque Centrale de Tunisie (BCT) ;

– Une dévaluation du Dinars Tunisien avec un recours limité aux instruments de couverture

(réglementaire tunisienne rigide) ;

– Des exigences réglementaires (conformité avec Bâle 2 et Bâle 3).

Pour le titre BIAT, BMCE Capital recommande l’achat, avec un objectif de cours de 154 DT, pour un cours au 12/7/2019 de 115,9 DT