Le ministère de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Seniors annonce l’ouverture des candidatures au prix national de la meilleure initiative réalisant l’égalité et l’équivalence des chances entre les femmes et les hommes au titre de l’année 2019. Ce sera à l’occasion de la célébration de la Journée nationale de la femme, le 13 août de chaque année.

Le montant de ce prix, créé en vertu du décret gouvernemental n° 2018-611 du 26 juillet 2018, est fixé à quinze mille (15.000) dinars imputé sur le budget du ministère chargé de la Femme.

Il est destiné aux organismes et aux personnes morales qui se sont distingués par des œuvres, programmes, projets ou plans de travail qui contribuent à la promotion de la femme et la réalisation de la justice et l’égalité avec l’homme dans l’accès aux postes à responsabilité, la prise de décision et l’intégration de l’approche genre.

Les candidats sont appelés à envoyer leurs dossiers comportant une liste de leurs travaux, programmes ou projets visant à garantir l’égalité des chances entre les hommes et les femmes et ce, avant le 31 juillet 2019.

A noter que selon les statistiques du ministère de la Femme, l’accès des femmes aux postes fonctionnels est encore limité à 29,7% et le taux de chômage des diplômées du supérieur se situe aux alentours de 38,7% contre 18% pour les diplômés masculins.

Le dernier rapport de l’Instance nationale de lutte contre la traite humaine a aussi révélé que 75% des victimes de la traite humaine en Tunisie en 2018 sont des femmes.