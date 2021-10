La Tunisie vient de recevoir le premier prix du Fonds international de développement agricole (FIDA) pour l’égalité des sexes 2021 (Gender Awards 2021), pour la région Proche-Orient, Afrique du Nord, Europe et Asie centrale, et ce, à travers le Projet de développement agro-pastoral et des filières associées dans le Gouvernorat de Médenine (PRODEFIL), a annoncé le ministère de l’Agriculture, de ressources hydrauliques et de la pêche.

Ce prix annuel, décerné le 15 octobre, à l’occasion de la Journée internationale des femmes rurales, vise à honorer les femmes et les filles qui jouent un rôle crucial et contribuent à la transformation du genre et à l’autonomisation des femmes dans les zones rurales.

S’agissant du projet tunisien PRODEFIL, lauréat du premier prix, il se présente comme un projet de développement communautaire local et inclusif, axé sur les chaînes de valeurs des filières porteuses, particulièrement les filières viande ovine, caprine et cameline, l’intégration des systèmes pastoraux et agricoles et la valorisation des produits et services de terroirs.

Il a pour objectif “améliorer les conditions de vie de la population rurale vulnérable et créer de nouvelles opportunités d’emploi à travers le renforcement de la résilience des systèmes de production agropastoraux et le développement des filières associées”.

Ce projet a permis d’améliorer le niveau de vie de femmes en milieu rural, à travers la création de postes d’emplois permanents, notamment au profit de femmes diplômées.

Il importe de noter que la zone d’intervention du projet couvre trois délégations du gouvernorat de Médenine, à savoir Ben Guerdene, Béni Khedéche et Sidi Makhlouf, ce qui correspond à une population totale de 107 543 habitants, dont 52,5% de femmes.