La plateforme électronique Kifi-Kifek pour le recensement des comportement d’inégalité entre les deux sexes a reçu 435 signalements depuis son lancement par l’Association tunisienne de management et de stabilité sociale, en septembre 2020, dans le cadre du projet “Fayza” pour l’égalité des chances.

La coordinatrice de ce projet, Fathia Jouabria, a déclaré que ladite association a pour objectif de faire connaître cette plateforme afin qu’elle devienne un outil de référence pour l’obtention d’informations et l’évaluation des abus signalés par les citoyens et les organisations de la société civile.

Cette association a organisé en septembre 2021 des campagnes sur les réseaux sociaux pour sensibiliser les citoyens à l’importance de partager leurs expérience sur les inégalités basées sur le genre social à l’occasion du lancement de cette plateforme en juin 2021.

“La plateforme a reçu 200 plaintes le mois d’octobre dernier et plusieurs correspondances pour s’informer des objectifs et du contenu de cette initiative”, a-t-elle ajouté.

Les associations et citoyens peuvent y accéder à travers le lien suivant: www.kifi-kifek.tn

Jouabria a appelé les organisations de la société civile, les autorités et tous les intervenants à renforcer leur rôle pour la lutte contre la violence basée sur le genre social et faire le suivi des signalements en vue d’assurer l’efficacité et la pérennité de cette plateforme.

Le projet Feyza pour l’égalité des chances qui est mis en oeuvre par cette association en coordination avec 4 associations locales vise à consolider les droits et l’égalité entre les deux sexes et assurer l’interaction entre les activités de la société civile et le gouvernement dans 5 gouvernorats à savoir: Gafsa, Kairouan, Kef, Tataouine et Tunis.