Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, a souligné l’engagement de la Tunisie à aller de l’avant sur la voie de l’égalité totale entre les deux sexes et à promouvoir le leadership des femmes dans tous les domaines.

Il s’exprimait, mardi 30 mars 2021, lors du Forum Génération Egalité qui se tient par visioconférence au Mexique, du 29 au 31 mars 2021, indique un communiqué du département des Affaires étrangères.

Le ministre a affirmé que la Tunisie œuvrera, dans le cadre de “l’Alliance innovation et technologie pour l’égalité entre les deux sexes”, à élaborer un plan d’action pratique pour la période 2021-2026 qui repose sur quatre principaux axes.

Il s’agit de réduire la fracture numérique entre les deux sexes, de renforcer le leadership des femmes dans les domaines scientifiques, de faciliter l’accès de la femme rurale aux technologies numériques et de lutter contre le cyberharcèlement.

La présidence par la Tunisie de l’alliance reflète la conviction quant à l’importance de l’innovation et des technologies numériques dans la promotion de l’égalité entre les deux sexes et dans la résolution des difficultés qui empêchent les femmes et les filles d’avoir accès à un espace digital ouvert et sécurisé pour tous, a ajouté Jerandi.

Le Forum Génération Egalité est un rassemblement mondial pour l’égalité entre les femmes et les hommes organisé par ONU Femmes. Il se tient, dans une première phase, au Mexique du 29 au 31 mars 2021. Dans une deuxième phase, le Forum aura lieu en France du 30 juin au 2 juillet 2021.