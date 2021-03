La ministre de la femme de la famille et des séniors, Imen Zahouani Houimel a souligné lundi la nécessité d’adopter une approche permettant d’ancrer l’égalité entre les deux sexes sur le plan pratique notamment dans les secteurs de l’économie et politique.

Une situation qui a été imposée et confirmée par la pandémie, a-t-elle noté.

Houimel qui intervenait lors de la 11ème réunion des ministres chargés du genre social et la condition de la femme relevant du marché commun de l’Afrique orientale et australe (Comesa) a notamment appelé à réfléchir d’une façon approfondie concernant l’autonomisation économique de la femme selon une approche multidisciplinaire et multisectorielle, précise un communiqué du ministère rendu public.