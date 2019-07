La nouvelle formation politique “Au cœur de la Tunisie” estime que la décision du Pôle judiciaire, économique et financier d’interdire de voyage le président du parti, Nabil Karoui, et son frère “n’est rien d’autre qu’une diversion consistant à détourner l’attention de l’opinion publique et internationale”.

“Une vaine tentative visant à perturber le parti et son président et à remettre en cause sa popularité croissante”, lit-on dans une déclaration du parti.

La décision du Pôle judiciaire, explique le parti, vise “à détourner l’attention quant aux événements du jeudi 27 juin 2019, au moment où tous les Tunisiens s’attendaient à ce que la justice militaire ouvre d’urgence une enquête sur ce qui s’est passé, à commencer par la maladie du président de la République jusqu’aux attentats terroristes commis simultanément, en passant par les événements dans l’hémicycle du Parlement…”.

Selon le parti “Au cœur de la Tunisie”, cette décision s’inscrit dans le cadre d’une “campagne enragée et prévisible” menée contre Nabil Karoui et ayant pour objectif de nuire à sa réputation et à harceler son frère, Ghazi Karoui, et les membres de sa famille.

Le parti de Nabil Karoui se dit “très confiant en l’institution judiciaire et les différentes institutions de l’Etat”, les appelant à garder leur neutralité, à s’attacher aux valeurs de justice et de démocratie et se tenir à l’abri des luttes partisanes et des instructions contraires à la Constitution et aux lois.

Lire aussi: Affaire Nabil Karoui : Le SNJT condamne et demande à faire valoir la loi

Il invite le chef du gouvernement et ses membres à choisir entre poursuivre leurs fonctions ou démissionner s’ils ont l’intention de présenter leur candidature aux prochaines élections de manière à garantir l’égalité des chances entre les candidats dans la transparence et la saine émulation.

Rappelons que le parquet du Pôle judiciaire, économique et financier a décidé, lundi 8 juillet 2019, d’adresser plusieurs chefs d’accusation à Nabil Karoui et Ghazi Karoui dont celui de blanchiment d’argent, sur la base d’investigations menées dans l’affaire les concernant.

Le juge d’instruction en charge de l’affaire a décidé de prendre des mesures préventives à l’encontre des deux frères Karoui, lesquelles concernent l’interdiction de voyage et le gel des avoirs, et ce depuis le 28 juin dernier.

A rappeler également que l’organisation ” I Watch ” avait déposé une plainte, le 2 septembre 2016 près le Pôle judiciaire, contre les deux frères Karoui pour suspicion de blanchiment d’argent par l’intermédiaire des sociétés qu’ils détiennent au Maroc, en Algérie et au Luxembourg. Le procureur de la République près le Pôle judiciaire avait ouvert une enquête à la suite de cette plainte.

Le parti dénommé “la paix sociale tunisienne” dont la création a été annoncée le 20 juin dernier par les services du ministère relevant de la présidence du gouvernement chargé de la Relation avec les instances constitutionnelles, a été rebaptisé “Au cœur de la Tunisie”. Ce dernier a annoncé ultérieurement la désignation de Nabil Karoui comme président après la finalisation des procédures de sa création et sa publication au JORT.

Articles en relation: