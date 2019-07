TOPNET, leader du marché de l’internet en Tunisie et la Compagnie des Comptables de Tunisie (CCT), viennent d’annoncer la signature d’un accord de partenariat technologique lors d’une cérémonie organisée le Jeudi 04 Juillet 2019 au siège de TOPNET en présence de la Directrice Générale de Topnet, Madame Rym Akremi, et de Monsieur Mohamed Anis Aissa, président de la CCT.

En vertu de cet accord, Topnet fera profiter les membres de la CCT de sa gamme d’offres Internet très haut débit jusqu’à 100 Méga (VDSL et Fibres optiques), de ses solutions de sauvegarde de données en mode cloud ainsi que des solutions de sécurité et de communications unifiées clé en main. Les membres de la CCT bénéficieront en outre d’un accompagnement spécifique pour une utilisation efficace et optimale des nouvelles technologies dans le cadre de l’exercice de leur activité.

A cette occasion, Madame Rym Akremi a rappelé l’intérêt accordé par TOPNET à sa clientèle professionnelle, en soulignant que Topnet mettra tout son savoir-faire et son expertise au service des adhérents de la CCT pour répondre au mieux à leurs besoins et les accompagner dans le développement de leur activité.

Monsieur Mohamed Anis Aissa a de son côté exprimé sa fierté de la signature de ce partenariat et a indiqué que ce partenariat permettra à la CCT d’améliorer davantage la collaboration entre ses adhérents, grâce aux différentes solutions spécifiquement dédiées pour les professionnels.