Les assemblées générales ordinaires et électives consacrées à l’élection du bâtonnier de l’Ordre national des avocats de Tunisie, des membres du Conseil de l’ordre, des présidents et des membres des sections pour la session 2019-2022, débutent vendredi 5 juillet 2019.

Les élections se poursuivront jusqu’au 4 août prochain.

L’assemblée générale ordinaire de l’Ordre national des avocats se tiendra le vendredi 5 juillet, alors que l’assemblée générale élective se déroulera samedi 6 juillet, au centre des expositions de La Charguia (Tunis).

Les assemblées générales ordinaires et électives des différentes sections régionales de l’Ordre des avocats, à Gabès, Sfax, Tunis, Kairouan, Médenine, Le Kef, Kasserine, Gafsa, Siliana, Mahdia, Sousse, Monastir, Béja, Jendouba, Nabeul, Sidi Bouzid et Bizerte, se tiennent durant la période comprise entre le 12 juillet et le 4 août 2019.

Le bâtonnier de l’Ordre national des Avocats, Ameur Meherzi, avait indiqué, jeudi 27 juin, que conformément aux dispositions de l’article 47 du règlement intérieur de l’ordre national des avocats, il est permis à chaque candidat de mener sa campagne électorale avec tous les moyens légitimes dont la presse, à condition d’éviter l’usage de la publicité et de ne pas porter préjudice à la déontologie de la profession ou à l’intégrité morale des autres candidats.