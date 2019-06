“Rast Angela”, le festival de musique alternative se tiendra du 27 au 30 juin à Bizerte. Il s’agit en premier lieu d’un festival de musique alternative, une musique qui s’affranchit de tout type d’appartenance de style, de forme de jeu, de famille musicale, de règles à respecter. En s’inventant avec ses propres critères de composition, de réalisation ou de diffusion, “Rast Angela”, donne libre cours à ce mélange musical avec la participation de groupes de différents pays et différents styles.

Pour cette troisième édition, participeront des artistes tunisiens et aussi des groupes étrangers issus du monde arabe, de l’Afrique Sub-saharienne et de la Méditerranée.

Pendant les quatre jours du festival, les avertis et curieux auront des rendez-vous musicaux qui se tiendront dans le Vieux Port, les ateliers de musique, et dans la forêt de Cap Angela.

Au programme figure également un carnaval, une sorte de parade de jeunes artistes polyvalents dans un circuit qui commence à partir de Sidi Salem devant l’hôtel “Bizerta Resort” jusqu’au Vieux Port. C’est un mélange de différents arts en harmonie avec le thème général du festival : la musique alternative. Ce passage va durer une heure trente minutes avec des points d’arrêts pour attirer l’attention des citoyens et les inviter vers la scène qui sera installée au sein du vieux port.

Une randonnée et un camping sont programmés par des associations et clubs habitués à organiser ce genre d’événements. La randonnée aura pour but d’arriver à Cap Angela, le point le plus septentrional d’Afrique, où se déroulera un concert en plein air.

“Rast Angela” est organisé conjointement par le centre culturel Nord de Bizerte (le Majestic) et l’école de musique et d’arts Azzahra. Le Majestic est une très ancienne salle de cinéma sise à Bizerte et qui a cessé d’être en activité en 2007 laissant la ville sans salle de cinéma ainsi dépourvue de vie. En Mai 2015, elle a été récupérée par de jeunes volontaires bizertins guidés par leur passion, comptant sur eux-mêmes et avec des moyens très limités.

L’ouverture de cette salle après six mois de chantier et la convertir en un centre culturel était au départ un rêve qui s’est rapidement transformé en un projet porté par tous les habitants de la ville.

Cet espace culturel adopte tous les genres artistiques : Cinéma, musique, théâtre… et s’ouvre aussi sur des ateliers dans plusieurs domaines artistiques comme la stop-motion, la danse, le théâtre, le slam, la photographie, avec pour objectif la formation des jeunes amateurs et aussi l’organisation de ses propres festivals tels que Rast Angela, les Rencontres Théâtrales de Bizerte, les Rencontres Méditerranéennes du Théâtre…

L’école de musique et d’arts Azzahra, sise au centre-ville de Bizerte, a été créée en 2008, dirigée par Mohamed Lotfi Gharbi (Maitrisard de l’Institut Supérieur de Musique de Tunis et guitariste-chanteur-compositeur professionnel de renommée). L’école réunit des centaines d’élèves dans un cadre joyeux et prometteur et une ambiance conviviale.

Sa vocation première est de favoriser l’apprentissage par la formation musicale et instrumentale. Son projet artistique met en valeur un enseignement basé sur la pratique individuelle et sur la pratique collective.

L’école est totalement impliquée dans la dynamique culturelle et artistique de la ville dont la création d’un Festival de Musique nommé “Rast Angela” où se sont produites des formations musicales issues de l’école.