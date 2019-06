Youssef Chahed a donné, samedi 22 juin, le coup d’envoi de plusieurs projets agricoles, d’assainissement, d’investissement et d’aménagement urbain, lors d’une visite effectuée au gouvernorat de Mahdia.

Ces projets consistent en la réalisation d’une nouvelle station d’assainissement et de traitement des eaux usées de trois municipalités (Mahdia, Ksour Essef et Rejich). Les travaux de réalisation de cette station ont démarré le 15 novembre 2018 pour un investissement de 90 millions de dinars.

Il s’agit aussi de l’aménagement territorial de la cité Hraba à la délégation de Ksour Essef, réalisé par l’Agence de réhabilitation et de la rénovation urbaine (ARRU), en plus du Programme national de distribution des panneaux solaires photovoltaïques aux familles.

Accompagné du ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières, le chef du gouvernement a remis des contrats de régularisation de la situation d’anciens logements et de terres domaniales agricoles à un nombre de bénéficiaires de la délégation de Souassi.

Chahed a donné le coup d’envoi du démarrage des travaux du projet d’extension d’une unité de l’usine allemande de fabrication de câble et des systèmes électroniques des voitures “Draxel Meyer” d’El Jem, qui devrait bénéficier, après l’extension, à 1250 agents et cadres dont la majorité sont originaires de Mahdia alors que les unités de l’usine de Sousse de Siliana et d’El Jem fourniront 4000 nouveaux postes d’emploi.

Il a aussi assisté, dans une ferme agricole privée à la délégation Aitha (El Jem), à l’opération d’inscription de plusieurs ouvrières agricoles dans le système de couverture sociale “Ahmini” qui devrait bénéficier à environ 30 mille femmes dans le gouvernorat de Mahdia entre 2019 et 2020.

Il a également remis des avis de financements à plusieurs promoteurs privés et des jeunes désirant s’installer à leur propre compte et a inauguré une station de pompage d’eau potable à la délégation de Karkar.