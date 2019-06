Le Forum de l’investissement en Tunisie (édition 2019), qui s’est tenu les 20 et 21 juin, à l’initiative de l’Agence de promotion de l’investissement extérieur (FIPA), a été ouvert jeudi par Youssef Chahed, le chef du gouvernement.

A cette occasion, Chahed a déclaré “nous constatons actuellement un rétablissement de l’économie tunisienne et des finances publiques. Nous prévoyons une baisse du déficit budgétaire à 3,9% vers la fin de 2019 contre 7,4 en 2016”.

Et le président du gouvernement tunisien d’assurer que la Tunisie sera un haut lieu d’investissement d’ici 2030, et que, dans cette optique, l’amélioration du climat des affaires figure en tête des priorités du gouvernement. D’ailleurs, 16% du budget de l’Etat est alloué à la défense et à la sécurité.

Selon lui, 2018 a été la meilleure année en termes d’investissement grâce notamment à la numérisation des appels d’offres publics (plateforme TUNEPS) et la promulgation du décret 2018-417 sur les activités économiques soumises à autorisation; texte de loi ayant permis d’alléger les procédures administratives.

Concernant cette nouvelle édition du Tunisia Investissement Forum (TIF), qui porte pour thème “La Tunisie à l’avant-garde de l’intelligence artificielle”, est axée sur la promotion de la Tunisie en tant que pays à l’avant-garde de l’intelligence artificielle, attractif dans le domaine des technologies de la communication et de l’information.

Ce forum vise “à créer un débat ouvert et interactif, en vue de cerner les opportunités d’investissement et les défis que la Tunisie doit relever dans l’étape à venir, afin de continuer à se positionner comme une destination de choix pour les opérateurs étrangers”.

Avec la plus forte pénétration mobile Internet en Afrique et le positionnement géopolitique au cœur de la région méditerranéenne, ainsi qu’une main-d’œuvre hautement qualifiée, instruite et jeune, près de 3 500 entreprises étrangères ont choisi la Tunisie pour faire des affaires et accéder aux marchés régionaux de plus de 800 millions de consommateurs.

Plusieurs sous-thèmes seront abordés à l’occasion du forum, à savoir “L’actuel succès de la Tunisie : concevoir l’opportunité”, “Les compétences nationales en faveur d’un investissement nouveau et progressif” et “Relever les défis par la création d’opportunités vers l’accroissement de l’écosystème d’investissement en Tunisie”.