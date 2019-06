Le ministre des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi, estime nécessaire de renforcer la contribution de la diaspora tunisienne au développement du pays et de créer un climat favorable à l’investissement.

S’exprimant lors d’une conférence, tenue mercredi 19 juin à Tunis sur le thème ” Investir et s’investir : comment favoriser l’engagement des Tunisiens du monde ? ” qui s’inscrit dans le cadre de la composante 2 du projet Lemma (2017-2019), Trabelsi a loué les efforts déployés dans le cadre de ce projet et les initiatives prises dans ce cadre en faveur de l’incitation à l’investissement en Tunisie.

D’après Trabelsi, 244 millions de personnes vivent en dehors de leur pays d’origine en 2017, contre 144 millions en 1990.

Quant aux transferts financiers des Tunisiens à l’étranger vers le pays, ils s’élevaient à près de 4,5 milliards de dinars en 2017.

Le ministre a rappelé les mesures décidées, mardi 18 courant, par le chef du gouvernement au profit des Tunisiens résidents à l’étranger de retour au pays pendant l’été, dont, notamment, l’attribution de 500 billets gratuits aux familles à revenu limité sur les vols de Tunisair et de 300 billets gratuits sur les lignes de la Compagnie tunisienne de navigation (CTN).

De son côté, Recardo Meska, conseiller politique de la Délégation de l’Union européenne (UE) en Tunisie, a souligné l’importance de prendre les mesures nécessaires permettant d’attirer les investisseurs tunisiens établis à l’étranger, insistant sur la nécessité de surmonter les obstacles d’ordre administratif, réglementaire, et bureaucratique.

Il a évoqué l’initiative prise dans le cadre du projet Lemma portant sur l’encouragement des Tunisiens résidents à l’étranger à investir dans leur pays d’origine.

Il s’agit, entre autres, de soutenir les Tunisiens porteurs de projets d’entreprise en Tunisie, selon lui, appelant à renforcer la collaboration entre la société civile tunisienne et européenne et à fédérer les acteurs de la société civile autour de projets concrets de promotion de l’entrepreneuriat.

Présentant le projet Lemma, il a précisé qu’il est financé par l’UE moyennant un budget de 5 millions d’euros et mis en œuvre par Expertise France. Ce projet est composé de trois volets: “Migration de travail et mobilité professionnelle”, “Mobilisation des compétences des Tunisiens à l’étranger et intégration de la migration dans le développement local et régional” et “Réinsertion économique et sociale des migrants tunisiens de retour”.

Ce projet vise à soutenir les autorités tunisiennes dans la mobilisation des compétences des tunisiens résidant à l’étranger et à promouvoir la prise en compte du phénomène migratoire au niveau local.

La conférence a permis de faire la lumière, d’analyser et de discuter des résultats du projet Lemma.

En marge de cette conférence, trois panels de discussion ont été organisés sur la diaspora tunisienne, les intentions d’investissement en Tunisie et le rôle que peut jouer la société civile dans la mobilisation des Tunisiens à l’étranger pour investir en Tunisie, outre les politiques publiques à mettre en place pour favoriser l’investissement des Tunisiens résidents à l’étranger.