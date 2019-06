TMI, qu’on ne présente plus, fait partie des entreprises tunisiennes les plus africaines. Et de ce fait, elle expose au Salon international des technologies de l’information et de la communication dédié à l’Afrique “SITIC AFRICA“ qui se tient au Centre des expositions du Kram.

Mais comme vous allez le constatez sur l’illustration de cet article, le stand de TMI est on ne peut plus particulier, car le management de l’entreprise a voulu montrer la Tunisie d’il y a des dizaines d’années si ce n’est une centaine d’années. Il rappelle tout simplement les origines, c’est-à-dire montre ce qu’était la Tunisie d’il y a des dizaines d’années. Par exemple un comptoir ancien appelé “michou“.

Revenons au vif du sujet pour rappeler que TMI opère sur les marchés d’Afrique subsaharienne depuis plus de 25 ans. D’abord sur l’Afrique francophone, puis depuis maintenant quelques années vers les pays anglophones du continent. Autrement dit, l’entreprise sait faire le business!

D’ailleurs, la preuve que TMI est dans son élément presque naturel quand il s’agit de l’Afrique, pour l’événement SITIC Africa, on nous a appris qu’elle a lancé quelque 1 800 invitations et a reçu 120 confirmations. Peut-être que même l’organisateur n’a pas envoyé autant d’invitations !

Slim Ben Ayed, directeur commercial de TMI, nous assuré que ces 120 confirmations concernent des décideurs qui s’intéressent aux solutions TMI et ses partenaires (logiciel et autres conseils). Car, ne l’oublions pas, TMI évolue dans un écosystème regroupant plus de 80 partenaires, et c’est ce qui intéresse les clients et les prospects TMI.

En fait, en s’adressant à TMI, nous explique M. Ben Ayed, les clients peuvent trouver la ou les solutions qu’ils cherchent. Mais, tient-il à préciser, l’Afrique n’est pas un marché de technologies contrairement au Maghreb, mais plutôt un marché de solutions. En d’autres termes, le client cherche à résoudre une problématique en s’appuyant sur la technologie ; cette dernière n’étant donc pas une fin en soi.

Autre preuve que TMI ne joue pas solo en Afrique, nous avons rencontré plusieurs entreprises tunisiennes dans le secteur des TIC qui nous ont affirmé avoir eu des marchés en Afrique subsaharienne grâce à TMI. C’est suffisamment rare pour être souligné, tant on entend souvent certains dire qu’ils préfèrent agir incognito pour ne pas raviver la concurrence. Eh bah non, la philosophie de Mondher Ben Ayed et son équipe, c’est agir ensemble, jouer solidaire. Et c’est sans doute ce qui explique la réussite de TMI en Afrique au sud du Sahara.

Mais il faut ajouter à cela l’accueil que TMI réserve à ses invités, ses clients. Son stand, avec les va-et-vient que nous avons observés pendant près de 3 heures, l’illustre parfaitement.

Tallel BAHOURY