« Vous constaterez, dès les premier mois de l’année 2022, la métamorphose des prestations bancaires grâce à la digitalisation » a affirmé Mohamed Aghrebi, président de l’Association Professionnelle Tunisienne des Banques et des Etablissements Financiers (APTBEF) et DG de la BIAT lors d’une conférence de presse consacrée à la 6ème édition du SITIC Africa Abidjan.

Le SITIC Africa, a pour ambition de devenir la plate-forme africaine de référence pour les partenariats, les affaires et les échanges au service des entreprises IT en Tunisie et à l’étranger. A Abidjan où il se déroule, du 22 au 24 février 2022, les participants débattront du Digital et l’Afrique verte, du potentiel du marché et de l’intelligence numérique en tant qu’un axe de développement et de partenariat triangulaire, du SandBox réglementaire, du rôle pour les fintechs africaines Post-covid, de l’investissement Digital et d’autres thématiques importantes en rapport avec le numérique dans le secteur financier.

Depuis des années les nouvelles tendances de consommation dans les multiples franges de l’économie réelle orientées vers le numériques se retrouvent dans le secteur bancaire avec une rapidité et une profondeur inattendues. Une tendance accélérée depuis 2020 par la pandémie Covid+.

Aujourd’hui, face au bouleversement numérique, il ne s’agit plus de mesurer l’impact de la transformation, mais bien d’y prendre part et de tirer profit des opportunités qu’il offre au secteur bancaire et financier. Applications mobiles, signature électronique, services de banque en ligne, paiements innovants et possibilité d’assurer toutes les démarches en ligne, c’est à cela que s’attellent les banques tunisiennes et africaines.

Dans un univers très concurrentiel, elles réalisent l’enjeu clef de l’innovation et l’importance du numérique, l’outil idéal pour se réinventer et améliorer la relation clientèle en étant plus réactif, plus souple et en offrant une gamme plus importante de services dans un environnement technologique moderne, sécurisé et disponible sans contraintes horaires.

Mohamed Aghrebi a assuré du soutien de l’APBTEF à l’organisation du SITIC. Une manifestation dont l’importance est démontrée par l’engouement, lors de sa tenue, des opérateurs privés tunisiens et africains depuis la première édition. « Le secteur bancaire national, assure le président de l’APBTEF, avance rapidement dans la voix de la digitalisation de ses services bien que le cadre réglementaire reste assez long pour, à titre d’exemple, imposer définitivement la signature électronique.

La transformation du système d’information est en cours et doit répondre aux exigences de la transformation digitale dans le respect de protocoles pointus de sécurité.

Les banques devraient pouvoir développer aussi les échanges entre elles. Désormais, précise M. Aghrebi toutes les opérations particuliers se feront en digital en attendant l’harmonisation des réglementations entre les différents départements gouvernementaux pour le corporate et le SITIC Africa sera l’occasion de débattre de technologies avancées pour réussir la révolution numérique dans le secteur financier pas en Tunisie seulement mais aussi en Afrique ».

Les entreprises tunisiennes : une référence pour l’Afrique

Ferid Tounsi, PDG de la société Tunisie Afrique Export et président du Salon international des technologies de l’information et de la communication dédié à l’Afrique, a pour sa part insisté sur la présence accrue des opérateurs nationaux en Afrique. Ceux-là mêmes qui ont cru au SITIC depuis sa création. « La présence accrue des entreprises nationales dans les manifestations sur les TICS est la plus grande preuve de leur dynamisme.

Les entreprises tunisiennes dont plus de 80 sont installées en Afrique sont une référence dans le continent. Les Africains ont confiance dans le savoir-faire et expertise tunisiennes et aiment notre pays.

Bourguiba a été le premier à reconnaître l’indépendance du Niger et à y implanter une ambassade et cela compte aux yeux des partenaires africains. Pour ce qui est des TICS, la Tunisie a été le premier pays africain à avoir initié le start up act.

2000 entreprises évoluent dans le secteur des TICS dont près de 80 installées dans les pays de l’Afrique subsaharienne. Organiser la 6ème édition de SITIC à Abidjan représente une opportuniste pour ces entreprises sachant que la Côte d’Ivoire participe à hauteur de 40% au PIB de l’Afrique subsaharienne ».

100 firmes tunisiennes spécialisées dans les TICS participeront à cette 6ème édition. Entreprises qui ont pu profiter du Foprodex qui participe à hauteur de 50% aux frais engagés et accompagnées par le GIZ et la BIRD dans leurs projets d’implantation en Afrique et d’exportation de leur expertise a précisé Ferid Tounsi.

Le SITIC AFRICA ABIDJAN 2022 réunira plus de 500 décideurs publics et privés africains et Internationaux. D’importantes délégations d’hommes d’affaires de la Tunisie, de l’Algérie, du Burkina Faso, du Mali, du Niger, du Sénégal, du Bénin, du Gabon, de la RDC ainsi que de l’Allemagne, de la France et du Canada y sont déjà annoncées. Les Associations Professionnelles Ivoirienne et Tunisienne des Banques mobiliseront le secteur bancaire et financier africain et occidental à l’événement.

Organisé sous l’égide des Ministères de l’Economie Numérique Ivoirien et Tunisien, le SITIC AFRICA ABIDJAN 2022 accueillera sur trois jours plus de 6 000 visiteurs professionnels publics et privés Ivoiriens, Tunisiens, Français, Africains et Internationaux.

Amel Belhadj Ali