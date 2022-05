La 6éme édition du Salon international des technologies de l’information et de la communication “SITIC AFRICA” a été inaugurée le 30 mai 2022 à Abidjan (Côte d’Ivoire), par le ministre tunisien des Technologie de la communication, Nizar Néji, et son homologue ivoirien chargé de la Communication et de l’Economie numérique et porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly.

Néji a indiqué que cette manifestation constitue une opportunité pour promouvoir les compétences tunisiennes dans le secteur de numérique et renforcer la coopération fructueuse entre les pays africains dans le domaine des technologies de la communication.

Il a mis l’accent sur la nécessité d’échanger les expertises sur les dossiers d’intérêts communs liés notamment au développement de l’infrastructure, du cloud (stockage en ligne permet la sauvegarde des données en ligne), des centres des données en Afrique et de l’intelligence industrielle ainsi que la mise à niveau des compétences.

Le ministre tunisien a appelé, à cette occasion, au développement de l’infrastructure numérique, notamment dans les pays les moins développés afin de garantir l’accès équitable pour tous à un réseau de haute qualité, ce qui permettra d’accéder à des solutions et des services numériques, d’inciter à l’investissement dans le domaine des technologies de l’information et de développer un climat favorable à l’entrepreneuriat numérique.

La Tunisie participe actuellement au SITIC 2022 qui se poursuivra jusqu’au 1er juin 2022 par un “Village Tunisien de l’innovation “, composé de 15 startups et des représentants d’entreprises publiques et privées.

SITIC AFRICA est désormais l’événement incontournable pour les pionniers des TIC, les chefs d’entreprise africains, les professionnels de l’informatique et les décideurs qui viennent partager leurs expériences, prendre part à des discussions et qui sont à la recherche de nouvelles opportunités de coopération non conventionnelle.

Ce Salon ambitionne d’être la plate-forme africaine par excellence pour les partenariats, les affaires et les échanges au service des entreprises IT en Tunisie et à l’étranger.