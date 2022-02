Une dizaine de startups et de Très petites entreprises (TPE) devront participer au “Village Tunisien de l’Innovation “, qui sera organisé en marge de la sixième édition du Salon International des Technologies de l’Information et de la Communication ” SITIC AFRICA 2022 ” qui aura lieu, du 30 mai au 1er juin, dans la capitale ivoirienne, Abidjan.

Le ministère des Technologies de la communication a lancé, dans ce cadre, un appel à candidatures pour le choix de dix startups ayant des produits ou des services technologiques innovants adaptés au marché africain dans divers secteurs (finance, agriculture, santé, éducation, transport et énergie).

Les produits et les services seront jugés et sélectionnés sur la base de leur pertinence et originalité, de leur degré d’innovation, du modèle économique, taille du marché et potentiel de croissance, ainsi que de la qualité du dossier de candidature présenté (Business plan, Vidéo promotionnelle…).

La candidature se fait à travers la soumission des dossiers sur l’adresse suivante : villagemtc@tunisia.gov.tn. La date limite a été fixée, au 7 mars 2022. Les candidats présélectionnés devront pitcher devant le comité de sélection.

Organisée par ” Tunisie Afrique Export “, une société tunisienne de conseil à l’Export et ” Net Opportunity “, une société française de conseil à l’export en Afrique, en collaboration avec plusieurs partenaires tunisiens, ivoiriens et étrangers, la 6ème édition de SITIC AFRICA ABDIJAN 2022 se tient pour la première fois en dehors de la Tunisie.

Ce salon présente une offre africaine et internationale dans le numérique avec une ouverture sur les nouveautés 5G, Internet des Objets, BigData, Industrie 4.0. Plus de 250 exposants tunisiens, africains, arabes et étrangers dans le domaine des TIC prendront part à cette édition.

Au programme figurent des rencontres B2B permettant aux participants de bénéficier de rendez-vous d’affaires préprogrammés et ciblés, des forums et des workshops sur des sujets d’actualité relatifs au business tic en Afrique et dans les pays occidentaux.

En Tunisie, le secteur numérique qui représente plus de 1800 entreprises tunisiennes, fournit aujourd’hui 80 mille emplois et contribue à hauteur de 11% au produit intérieur brut (PIB).