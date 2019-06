A l’occasion de la tenue de la 4ème édition du Salon international des technologies de l’information et de la communication dédié à l’Afrique “SITIC AFRICA“, l’opérateur national des télécommunications (TT) a annoncé la création d’une nouvelle filiale, en l’occurrence TT International Services, dédiée essentiellement aux marchés africains. Jamel Mhedhbi en est le directeur général.

Et pour montrer qu’il ne s’agit pas d’un simple effet d’annonce, TT International Services et le cabinet Deloitte ont signé un accord de partenariat. « Il s’agit d’une synergie entre TTIS et Deloitte, et c’est un partenariat naturel entre les deux entités, en ce sens qu’on est complémentaire », nous dira Karim Koundi, associé advisory services de Deloitte.

Selon M. Mhedhbi, l’objectif de création de TT International Services ou TTIS est valoriser l’expertise du Groupe Tunisie Telecom, en offrant des services de consulting, d’assistance technique et organisationnelle, mais aussi des formations sur-mesure à très forte valeur ajoutée, et ce en positionnant en tant que véritable partenaire de ses clients.

Pour ce faire, TTIS se définit comme filiale de Tunisie Telecom spécialisée dans l’exportation de l’expertise dans le domaine des TIC destiné particulièrement aux marchés des pays d’Afrique subsaharienne.

TTIS est aussi une société d’ingénierie et d’expertise en réseaux de télécommunications et des technologies de l’information et de la communication qui va opérer dans la zone du MENA et de l’Afrique au sud du Sahara.

Enfin, TTIS se donne pour mission d’accompagner le développement et les transformations des opérateurs télécoms, des réseaux des gouvernements et des régulateurs en leur apportant le conseil et l’assistance opérationnelle nécessaires au développement de leurs réseaux de télécoms en se basant sur le savoir-faire des experts du Groupe TT dans les différents métiers des TIC.

Quant aux services offerts par TTIS, ils s’articulent autour de plusieurs domaines, notamment :