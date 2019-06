Les espaces économiques de la région de Médenine feront l’objet d’un séminaire, lundi 17 juin 2019, à l’initiative du Programme d’appui au développement économique local Irada, financé par l’Union européenne.

Organisé à la Technopole du sud, à Médenine, le séminaire va réunir des entrepreneurs, des investisseurs et des partenaires financiers de la Tunisie, pour leur permettre de prendre connaissance du potentiel des espaces économiques dont est dotée la région.

Un benchmarking sur les bonnes pratiques des espaces économiques à l’international, sera présenté et discuté.

L’objectif de ce séminaire étant de promouvoir ces espaces, sachant que la région de Médenine présente de nombreux atouts, parmi lesquels sa position géographique stratégique, ses importantes ressources naturelles et ses infrastructures.

La région de Médenine peut se prévaloir d’un port commercial, de deux zones industrielles, d’un parc d’activité économique de 1.000 hectares et d’une technopole de valorisation des ressources du Sahara dotée, elle aussi, d’une zone industrielle aménagée de 40 hectares. Par ailleurs, 6 zones industrielles et une zone logistique sont en cours de réalisation.

Le Programme IRADA, doté d’une enveloppe de dons de 32 millions d’euros, a notamment pour objectif de renforcer la contribution du secteur privé au développement économique des régions ciblées, en favorisant la promotion des investissements.

Il vise à contribuer au développement économique durable et inclusif et à l’amélioration de l’employabilité y compris des jeunes et des femmes dans les huit gouvernorats cibles : Bizerte, Gabès, Médenine, Gafsa, Kasserine, Sfax, Sidi Bouzid et Jendouba.