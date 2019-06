Le musée de la ville de Tunis le plais Kheireddine (Médina de Tunis) accueille du 14 au 29 juin une exposition collective ” Deux+1″ de trois artistes plasticiens de renommée mondiale : Farrukh Negmatzade (Tadzhikistan), Irina Smitchkova (Russie) et Abu Jalal Sarimon (Singapore).

Quarante œuvres seront exposées. Ces artistes n’aiment pas les frontières. Ils unissent les peuples, les traditions et les cultures dans un seul langage artistique qui exprime et transforme l’amour en beauté, lit-on dans une note de présentation.

Les multiples entrelacs, disciplines, langages esthétiques, filiations et origines donnent à leurs œuvres une vocation particulière à tracer un chemin pictural et philosophique qui nous mène d’une géographie mystérieuse entre notre monde et un autre, plus harmonieux et soignant, à une profonde réflexion sur nos modes de pensée, hors d’une quelconque hégémonie artistique. “L’esthétique de la beauté met en cause un dialogue universel sur ce qui relie toutes les cultures du monde”.