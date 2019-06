L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) tiendra, mardi 11 juin 2019, une séance plénière sur l’examen de deux conventions de garantie signées en janvier 2018 pour l’octroie de deux crédits en faveur de l’Office national de l’assainissement (ONAS).

Ces crédits, d’un montant de 150 millions d’euros (l’équivalent de 500 millions de dinars, sans compter les taxes), sont cofinancés par la Banque africaine de développement (BAD) et la Banque européenne pour la reconstruction (BERD).

Ainsi, la convention de garantie signée entre la Tunisie et la BERD porte sur un crédit de 75 millions d’euros qui contribueront à l’assainissement des petites municipalités comptant moins de 10 mille habitants à travers la mise en place de nouveaux réseaux d’assainissement, la modernisation et la réhabilitation des anciens réseaux dans 33 villes situées dans 19 gouvernorats.

Ce programme sera présenté lors du forum international d’investissement “Tunisia 2020”, dans le cadre de la liste de projets ayant besoin de financement.

La deuxième convention, signée entre la Tunisie et la BAD, porte sur un crédit de 75 millions d’euros pour financer le programme d’assainissement des petites municipalités comptant moins de 10 mille habitants. Le programme vise à généraliser les services d’assainissement (stations d’assainissement, de pompages, systèmes de transformation et réseaux d’assainissement).

La séance plénière examinera, en outre, la convention signée le 8 février 2018 entre la Tunisie et l’Allemagne portant sur la non double imposition fiscale sur le revenu et la richesse.

Le programme de la séance prévoit, également, l’examen du projet de loi sur l’Instance du développement durable et les droits des nouvelles générations.