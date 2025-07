Diplômée de l’Institut Supérieur de Gestion (ISG) et de l’Institut des Hautes Études Commerciales (IHEC) de Carthage, Rym Zaryat incarne une nouvelle génération de dirigeantes tunisiennes alliant rigueur académique, expérience terrain et vision stratégique.

Après un début de carrière prometteuse en tant que cheffe de projet chez Advance, où elle est restée quatre ans, elle rejoint le secteur industriel et y trace un parcours marqué par la constance et la montée en responsabilité. Rym Zaryat est aussi membre du bureau exécutif de la FTTH.

Elle est aujourd’hui gérante de Coats Tunisie, filiale du géant britannique Coats Group Plc, leader mondial du fil industriel. À la tête de l’usine tunisienne qui emploie environ 120 collaborateurs, elle pilote une structure agile, dotée d’un taux d’encadrement élevé, signe d’une culture de performance, de rigueur et de montée en compétence.

Loin de se limiter à la seule gestion opérationnelle, Rym Zaryat développe une approche globale qui conjugue excellence industrielle, innovation produit et proximité client. Sous sa direction, Coats Tunisie s’est imposée comme un partenaire de confiance pour les grandes marques textiles européennes, grâce à la qualité de ses fils techniques, à sa réactivité logistique, et à une adaptation permanente aux normes et attentes des marchés d’export.

Avec une implantation dans plus de 50 pays et 17.000 employés répartis sur les six continents, Coats Group s’appuie sur une histoire pionnière remontante à plus de deux siècles, mais résolument tournée vers l’avenir. La filiale tunisienne, sous l’impulsion de Rym Zaryat, participe activement à cette dynamique d’innovation, en intégrant notamment les préoccupations environnementales et les enjeux de durabilité dans ses processus industriels. Elle est classée parmi les 10 filiales les plus performantes du groupe britannique.

Discrète mais déterminée, Rym Zaryat milite également pour une redéfinition du rôle stratégique que doit jouer l’industrie textile dans le redressement économique de la Tunisie. Son parcours est à la fois le reflet d’une exigence personnelle et d’un engagement collectif pour une industrie tunisienne plus compétitive, plus visible et plus équitable.

